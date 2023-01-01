WebCatalog
VRT NU

VRT NU

vrt.be

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VRT NU çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Web sitesi veya uygulama aracılığıyla en sevdiğiniz VRT programlarını, belgesellerini ve dizilerini VRT NU'da ücretsiz izleyin. Nerede ve ne zaman olacağını siz seçersiniz.

Web Sitesi: vrt.be

Yasal Uyarı: WebCatalog, VRT NU ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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