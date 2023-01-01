WebCatalog
Voyse

Voyse

voyse.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Voyse çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Harika çalışma kültürünüzü sergileyerek unutulmaz bir aday deneyimi yaratın. Voyse Dijital İş Tanımı ile işinizin ve onu özel kılan kişilerin kapılarını açın.

Web Sitesi: voyse.io

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