Vogue Japan

Vogue Japan

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Web Sitesi: vogue.co.jp

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Moda dergisi "VOGUE JAPONYA"nın resmi web sitesi. Dünyanın dört bir yanından en son moda ve koleksiyonların yanı sıra moda modelleri, güzellik, mücevher ve daha fazlasına ilişkin çeşitli haberler, trendler ve yeni bilgiler sunuyoruz. Yurtdışındaki ünlülerin ve modellerin anlık fotoğrafları da yayınlanıyor. Önemsediğiniz ünlülerin favori eşyalarına göz atın.

Web Sitesi: vogue.co.jp

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