WebCatalog
Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Virtuoso çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.

Web Sitesi: virtuoso.qa

Yasal Uyarı: WebCatalog, Virtuoso ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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