VDict
vdict.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VDict çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
SpanishDict
spanishdict.com
Cambridge Dictionary
dictionary.cambridge.org
SubtitleTrans
subtitletrans.com
Merriam-Webster Dictionary
merriam-webster.com
Nintendo Life
nintendolife.com
Push Square
pushsquare.com
wikiHow
wikihow.com
Yandex Translate
translate.yandex.com
Diply
diply.com
Sonix
my.sonix.ai
Ptable
ptable.com
Urban Dictionary
urbandictionary.com