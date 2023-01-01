WebCatalog
URL Scan

URL Scan

urlscan.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde URL Scan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Şüpheli ve kötü amaçlı URL'ler için web sitesi tarayıcısı

Web Sitesi: urlscan.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, URL Scan ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

Short.io

Short.io

short.io

Oxolo

Oxolo

oxolo.com

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Bitly

Bitly

bitly.com

redirect.pizza

redirect.pizza

redirect.pizza

Website.com

Website.com

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