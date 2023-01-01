WebCatalog
Týmuj

Týmuj

tymuj.cz

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Týmuj'da tüm bilgiler açıkça tek bir yerde olacak. Antrenman ve maç tarihleri, oyuncuların listesi ve katılımları. Haberler ve bülten panosu sayesinde herkes takımdaki güncel olaylardan haberdar olacak. İstediğiniz sayıda takım oluşturabilir ve istediğiniz kadar oyuncuyu davet edebilirsiniz.

Web Sitesi: tymuj.cz

Yasal Uyarı: WebCatalog, Týmuj ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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