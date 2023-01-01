WebCatalog
Tuotempo

Tuotempo

tuotempo.es

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tuotempo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Hastayla ilişkiyi geliştiren ve basitleştiren CRM'yi keşfedin. Tıp merkezleri, poliklinikler ve hastaneler için tasarlanmış çevrimiçi tıbbi yönetim yazılımı.

Web Sitesi: tuotempo.es

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