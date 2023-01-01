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TRIGGERcmd Web

TRIGGERcmd Web

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: triggercmd.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TRIGGERcmd Web çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TRIGGERcmd, bilgisayarlarınızda komutları güvenli ve uzaktan çalıştırmanıza olanak tanıyan bir bulut hizmetidir. Komutlarınız güncellemeleri yükleyebilir, garajınızı açabilir, bir komut dosyasını çalıştırabilir veya karar verdiğiniz herhangi bir şeyi yapabilir. Komutlarınızı tetiklemenin IFTTT, Alexa, Google Home, SmartThings ve Zapier dahil birçok yolu vardır.

Web Sitesi: triggercmd.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TRIGGERcmd Web ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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