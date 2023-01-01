TRIGGERcmd Web

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TRIGGERcmd, bilgisayarlarınızda komutları güvenli ve uzaktan çalıştırmanıza olanak tanıyan bir bulut hizmetidir. Komutlarınız güncellemeleri yükleyebilir, garajınızı açabilir, bir komut dosyasını çalıştırabilir veya karar verdiğiniz herhangi bir şeyi yapabilir. Komutlarınızı tetiklemenin IFTTT, Alexa, Google Home, SmartThings ve Zapier dahil birçok yolu vardır.

Web Sitesi: triggercmd.com

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