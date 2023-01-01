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Wise, Estonyalı işadamları Kristo Käärmann ve Taavet Hinrikus tarafından Ocak 2011'de kurulan Londra merkezli bir finansal teknoloji şirketidir.

Web Sitesi: wise.com

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