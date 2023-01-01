Tradeblock, spor ayakkabı karşılığında spor ayakkabı takası yapmanızı sağlayan ilk platformdur. Maaşınızın yarısını izlediğiniz tekmeler yüzünden harcamak yerine, neden o kadar da sevmediğiniz bir çift ayakkabıyı takas ederek onları güvence altına almıyorsunuz?

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