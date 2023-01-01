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TouchBistro

TouchBistro

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Web Sitesi: touchbistro.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TouchBistro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TouchBistro, hepsi bir arada bir restoran yönetim sistemidir. Gelişmiş özellikler. Sezgisel platform. Satışları artırın, konukları memnun edin, zamandan ve paradan tasarruf edin. Daha fazla bilgi edin!

Web Sitesi: touchbistro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TouchBistro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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