WebCatalog
TopCashback

TopCashback

topcashback.co.uk

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TopCashback çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

14 milyondan fazla Birleşik Krallık üyesine katılın ve TopCashback uygulamasını bugün indirin. Basitçe giriş yapın (veya katılın), bir satıcı veya hizmet arayın ve web sitelerinden satın almak için dokunun. TopCashback satın alma işleminizi takip edecek ve satıcı tarafından onaylandıktan sonra para iadesini TopCashback hesabınıza alacaksınız.

Web Sitesi: topcashback.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, TopCashback ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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