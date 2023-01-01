The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

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İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin resmi web sitesi. Ruhunuzu yükseltmek ve Ruhu davet etmek için Mesih'in mesajlarını bulun.

Web Sitesi: churchofjesuschrist.org

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