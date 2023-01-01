WebCatalog
Temporal Cloud

Temporal Cloud

temporal.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Temporal Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Akıllı kodlayın. Hızlı hareket et. Hiçbir şeyi kırma. Karmaşık hataları ortadan kaldırın veya mantığı yeniden deneyin, geri aramaları önleyin ve başlattığınız her iş akışının tamamlandığından emin olun. Temporal, hizmetleriniz ve uygulamalarınız için dayanıklı yürütme sağlar.

Web Sitesi: temporal.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Temporal Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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