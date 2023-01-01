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Yayınlama platformu doğru yapıldı. Telescope, gizliliğe odaklanan minimal, basit ve hızlı bir yayınlama platformudur. Medium'a benziyor ama saçmalıklardan uzak.

Web Sitesi: telescope.ac

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