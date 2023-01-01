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MIT Technology Review

MIT Technology Review

technologyreview.com

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1899 yılında MIT'de kurulan MIT Technology Review, misyonu izleyicileri teknolojiyle şekillenen bir dünyayı anlayacak ve ona katkıda bulunacak zekayla donatmak olan bağımsız bir medya şirketidir. Okuyucular, iş dünyası ve düşünce liderleri, yenilikçiler ve ilk benimseyenler, girişimciler ve yatırımcılardan oluşan küresel bir izleyici kitlesidir. Geniş bir yelpazedeki yeni teknolojiler hakkında ilk haber veren biz oluyoruz ve izleyicilerimizi, atılımların kariyerlerini ve yaşamlarını ne kadar önemli etkileyeceği konusunda bilgilendiriyoruz.

Web Sitesi: technologyreview.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MIT Technology Review ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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