Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Modern Ticaret için Satış Vergisi Uyumluluğu. TaxJar, işletmelerin satış vergisi uyumluluğunu yönetme şeklini yeniden tasarlıyor. Bulut tabanlı platformumuz, hesaplamalar ve bağlantı takibinden raporlama ve dosyalamaya kadar tüm satış kanallarınızdaki satış vergisi yaşam döngüsünün tamamını otomatikleştirir. Yenilikçi teknoloji ve ödüllü destekle, kolaylıkla büyüyebilmeniz için satış vergisi uyumluluğunu basitleştiriyoruz.

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