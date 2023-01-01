WebCatalog
TapTap

TapTap

taptap.io

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Oyunları keşfetmek için yeni ortaya çıkma noktanız TapTap'e hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanından 60 milyondan fazla oyuncunun yazdığı ve okuduğu 4 milyondan fazla incelemeyi içeren 120.000'den fazla oyunu keşfedin. TapTap topluluklarında indie'den AAA'ya kadar 60.000'den fazla geliştiriciyle bir sonraki favori oyununuzun derinliklerine dalın, söyleyeceklerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi TapTap'i indirin ve keşfedilmeye değer oyunlar bulmaya başlayın.

Web Sitesi: taptap.io

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