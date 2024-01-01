WebCatalog

Tapper

Tapper

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: tapper.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tapper çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tapper gives modern marketing teams a smart link for every campaign. Brand links, redirect, retarget, deep-link, A/B test audiences, and precisely measure the performance of your campaigns across platforms and channels.

Kategoriler:

Business
URL Kısaltıcı

Web Sitesi: tapper.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tapper ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

t.ly

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

CampaignTracker

CampaignTracker

campaigntracker.io

Khoros

Khoros

khoros.com

Socxly

Socxly

socxo.com

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Mediatool

Mediatool

mediatool.com

Dub

Dub

dub.co

Linkjoy

Linkjoy

linkjoy.io

Anyword

Anyword

anyword.com

Singular

Singular

singular.net

TLinky

TLinky

tlinky.com

Platformly

Platformly

platform.ly

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.