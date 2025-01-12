Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıdaki araçları içeren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sunarak gelir elde eder. video profesyonellerinin müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmasını sağlar. Vimeo, yüksek tanımlı videonun çeşitli cihazlar üzerinden sunulmasına odaklanıyor. Site ilk olarak 2004 yılında Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından CollegeHumor'un bir yan ürünü olarak meslektaşlar arasında mizah videoları paylaşmak amacıyla kuruldu, ancak CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için bir kenara bırakıldı. IAC, CollegeHumor ve Vimeo'yu 2006 yılında satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedelle satın aldıktan sonra, IAC, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden farklı kılmak için seçilmiş içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklanarak YouTube'a karşı rekabet edebilmek için Vimeo'ya daha fazla çaba harcadı. Lodwick ve Klein sonunda 2009'da ayrıldılar ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini geliştirmek için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı; mevcut CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den beri görevdeydi.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde başarılı olmak için gerekli olan veri gücü, sürekli eğitim ve topluluk desteği ile küresel çapta girişimcilere güç veriyor. Fırsat arayanlardan solo girişimcilere, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese kadar Helium 10, anlamlı ve istikrarlı bir e-ticaret işi kurmak, büyütmek ve ölçeklendirmek için gereken taktik kitabıyla girişimciliği her aşamada destekler. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satış yapmak için bizi şu adresten ziyaret edin: www.helium10.com.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yolu benimserken basılı kataloglarınızı dijital müşterilere ulaştırın. Alışveriş düğmeleri, videolar, GIF'ler, ilgi çekici fotoğraf slayt gösterileri, özelleştirilebilir potansiyel müşteri formları, yerleştirmeler ve çok daha fazlası gibi güçlü özellikler, rakipleriniz arasında öne çıkmanıza yardımcı olacaktır. Okuyucularınıza unutulmaz bir deneyim sunmanıza yardımcı olmak için gelişmiş istatistikler ve markalama seçenekleri de mevcuttur. Çalışma alanları oluşturun, farklı projeleri yönetin, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve farklı roller atayın. Marka tutarlılığını sağlayın ve çarpıcı yayınlar oluşturmak için ekibinizle işbirliği yapın. Hepsi Flipsnack'te.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Coohom
coohom.com
Coohom, şirketlerin ve tasarımcıların dakikalar içinde zahmetsizce 3D kat planları oluşturmasına ve tasarım projelerini saniyeler içinde 16K çözünürlüğe kadar çarpıcı ayrıntılarla işlemesine olanak tanıyan lider bir 3D görselleştirme ve iç tasarım platformudur. Coohom, üreticiler ve satıcılar için karmaşıklığı basitleştiren ve ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen özel bir 3D Mutfak ve Banyo tasarım aracına sahiptir. 3D Görüntüleyici ve AR gibi araçlarla malzeme maliyetlerini azaltabilir ve satış dönüşümlerini artırabilir. İlham Alanları özelliği, ürün katılımını ve olası satış yaratmayı optimize eder. Dünya çapında 8 milyondan fazla tasarımcı ve 35.000 işletme her gün Coohom'a güveniyor ve bu da onu güvenilir bir topluluk haline getiriyor. Coohom hem bireylere hem de işletmelere profesyonel hizmetler sunmaktadır. 3D görselleştirme çözümleri Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business ve Fame+ gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Coohom ayrıca Amerikan İç Mimarlar Derneği'nin (ASID) gururlu bir endüstri ortağıdır.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonelce yazılmış birçok uzantı bulunmaktadır. Bir OpenCart mağazası kurulumdan hemen sonra sipariş almaya hazır olabilir. Tek yapmanız gereken onu sizin için kurmanız (herhangi bir web sunucusu bunu ücretsiz olarak yapar), birçok ücretsiz veya düşük maliyetli şablon sitesinden bir şablon ve ürün açıklamalarınızı ve fotoğraflarınızı seçin, birkaç ayara tıklayın ve artık siparişleri kabul etmeye hazırız. Ücretsiz Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümlerimiz size nasıl yapılacağını gösterir. OpenCart'ın halka açık tarafı veya "Mağazası" oldukça profesyonel görünüyor ve neredeyse kurulur kurulmaz satışa hazır görünüyor.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee platformu, abonelik işletmelerinin otomatik yinelenen faturalandırma, abonelik yönetimi ve gelir analitiği yoluyla gelir fırsatlarını yakalamasına, elde tutmasına ve en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Chargebee, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak gelir operasyonlarınızın kalbi haline gelir. Abonelik gelirinizin artışını hızlandırmak için satış, başarı ve finans operasyonlarınızda verimliliği optimize edin. Chargebee, abonelik işletmeleri için önde gelen Gelir Artış Yönetimi (RGM) platformudur. Chargebee'nin misyonu, abonelik yönetimi ve yinelenen faturalandırma, fiyatlandırma ve ödeme optimizasyonu, gelir tanıma, tahsilatlar ve müşteriyi elde tutma dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm paketi sağlayarak her büyüklükteki işletmenin gelirlerini artırmasına yardımcı olmaktır.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, moda, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli ürünler sunar. Kullanıcı Dostu Arayüz: Web sitesi, kullanıcıların öğelere göz atmasını, aramasını ve satın almasını kolaylaştıran temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Güvenli Ödeme Süreci: Shoopy.in, güvenli bir ödeme süreci sunarak kullanıcıların güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına olanak tanır. Kişiselleştirilmiş Öneriler: Platform, kullanıcı tercihlerine ve gezinme geçmişine dayalı olarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak alışveriş deneyimini geliştirir. Duyarlı Tasarım: Shoopy.in, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için optimize edilerek farklı ekran boyutlarında kusursuz bir deneyim sağlar. Dikkate Değer Hususlar: Promosyonlar ve İndirimler: Shoopy.in, müşterileri çekmek ve satın almaları teşvik etmek için sıklıkla promosyonlar, indirimler ve özel fırsatlar sunar. Müşteri İncelemeleri ve Puanları: Kullanıcılar, diğer müşterilerin ürün incelemelerine ve puanlarına erişerek bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olabilir. Hızlı ve Güvenilir Teslimat: Shoopy.in hızlı ve güvenilir teslimat hizmetleri sunarak siparişlerin müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlar.
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, satın alma, envanter, fiyatlandırma ve daha fazlası) satış kanallarınız arasında senkronize eder ve muhasebe verilerini (vergi, müşteri ve sipariş ayrıntıları) QuickBooks'unuza otomatik ve güvenli bir şekilde indirir. Bu süreç, maliyetli hataları azaltmak için zaman alıcı manuel veri girişini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Vergi gelirlerini yargı bölgelerine göre otomatik olarak sıralayabileceğinizi ve sipariş yönetimine daha fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacağını bilerek, muhasebe doğruluğu konusunda hiçbir zaman endişelenmeyin, yeni satış kanalları ve stratejileri benimseyin, yeni müşteriler bulun ve güvenle daha fazla satış yapın. Ayrıca Webgility, tüm mağaza, sipariş, COGS ve performans verilerinizi tek bir yerde derler. Okunması kolay analitik kontrol panelleri size kârlılık, satışlar, ödemeler ve ürün performansı hakkında daha derin bilgiler sağlar. Zaman içinde sezonluk eğilimleri analiz edebilir, satışları ve envanteri tahmin edebilirsiniz. Satış performansını, satış eğilimlerini, kanala göre en çok ve en az satan ürünleri ve daha fazlasını inceleyin. Webgility 2007'de piyasaya sürüldü. Bugün, QuickBooks kullanıcıları için 1 numaralı entegrasyondur ve 5.000'den fazla işletmeye hizmet vermekte ve yılda 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirmektedir. Tüm planlara ücretsiz beş yıldızlı destek ve katılım dahildir. >>Zamandan ve paradan tasarruf edin<< Otomasyon genel giderleri ve işçilik maliyetlerini azaltır, böylece daha hızlı uyum sağlayabilir ve büyümenize odaklanabilirsiniz. >>E-ticaret sistemlerinizi bağlayın<< Webgility, Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy ve Wix dahil 50'den fazla e-ticaret platformuyla entegre olur. >>Performansı analiz edin ve tahmin edin İşletmenizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için karlılık, ödemeler ve satış performansını daha derinlemesine inceleyin. >>Manuel veri girişini ortadan kaldırın<< Webgility, çevrimiçi gelirinizi, işlemlerinizi, satış verginizi ve ücretlerinizi muhasebe platformunuza otomatik olarak kaydeder. >>Defterlerinizi güncel tutun<< İşlemler ve ödemeler gerçek zamanlı olarak kaydedilir, böylece kitaplarınız asla geride kalmaz. >>Defterlerinizi hızlı bir şekilde kapatın<< Hesaplar banka mevduatlarıyla düzgün bir şekilde eşleşir, böylece siz veya muhasebeciniz her ay defterleri hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. >>Vergi gelirini otomatik olarak düzenleyin<< Webgility, tüm satışlardan satış vergisini toplar ve kaydeder ve kolay dosyalama için bunu muhasebe platformunuzda yetki alanına göre düzenler. >>Asla envanteri gereğinden fazla satmayın<< Satış kanallarınızdaki ve muhasebe yazılımınızdaki fiyatlandırmayı ve envanteri otomatik olarak yönetin. >>Operasyonel verimliliği artırın<< Operasyonel verimliliği artırmak için satın alma, sipariş karşılama, iade, para iadesi ve diğer iş akışlarını otomatikleştirin. >>E-ticaret işinizi tek yerden yönetin<< Organizasyonu geliştirin ve bir daha asla satış, ödeme ve kargo platformları arasında geçiş yapmayın. >>Uyumlu kalın<< Tüm muhasebe girişleri uyumludur ve etiketlenmiştir, böylece değişiklikleri kolayca denetleyebilir ve geri alabilirsiniz. >>Kolayca işbirliği yapın<< Hesabınızı muhasebeciniz, muhasebeciniz veya dış kaynaklı muhasebe şirketinizle kolayca paylaşın. >>Harcamaları doğru bir şekilde takip edin<< Pazar yeri, ödeme ve kargo ücretlerine daha yakından bakın ve tasarruf etmenin daha fazla yolunu belirleyin. >>İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin<< Saha düzeyinde haritalama kontrolü ile Webgility ayarlarınızı satış kanalına göre kişiselleştirin.
Channable
channable.com
Channable, markalara, perakendecilere ve ajanslara, kanallar arasında ürün verileri optimizasyonunu düzenleyerek, çok kanallı satışı kolaylaştırarak ve hedefli arama ve ürün reklamları aracılığıyla dönüşüm oranlarını artırarak e-Ticaret büyümesini hızlandırma gücü veren çok kanallı e-Ticaret platformudur. Channable ile her ekip üyesi, tek bir platform üzerinden ürünleri kanallar arasında işbirliği içinde listeleyebilir, yönetebilir ve reklamını yapabilir.
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulaması sayesinde mobil hale geliyor.
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi görevleri yerine getiren benzersiz paketleme asistanımız ve otomatik eylem özelliklerimiz sayesinde hataları en aza indirerek siparişleri 10 kata kadar daha hızlı işleyebilir. - Avrupa, ABD ve Brezilya'da 23.000'i aşkın aktif kullanıcımızla, uluslararası genişlemeyi hedefleyen satıcılara uzman desteği sağlıyoruz.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kapsamlı Kontrol Paneli: Pazar paylarına, ürün performansına, sevkıyat durumlarına ve envanter seviyelerine ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere temel iş ölçümlerinin birleştirilmiş bir görünümünü sağlar. Entegrasyonlar: Amazon, Shopify, eBay, Walmart ve daha fazlası gibi büyük çevrimiçi pazarlara sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ayrıca lojistiği kolaylaştırmak için önde gelen nakliye şirketleri ile de entegre olur. Sipariş Yönetimi: Sipariş durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunarak işletmelerin sipariş karşılama süreçlerini izlemesine, yönetmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Ürün Yönetimi: Ürün portföyünün tamamını yönetmek, en iyi performans gösteren markaları analiz etmek ve satış trendlerini anlamak için bir merkez. Envanter Yönetimi: İşletmelerin envanter geçmişlerini izlemesine, ürünlerin eskimesini anlamasına, en iyi markaları değerlendirmesine ve bilinçli envanter kararları almasına olanak tanır. Marka Kısıtlamaları: İşletmelerin belirli markaların belirli pazarlarda satılmasını kısıtlamasına olanak tanıyan, marka uyumluluğunu ve stratejik uyumu sağlayan benzersiz bir özellik. Özelleştirme ve Ölçeklenebilirlik: Modül bazlı abonelik fiyatlandırması sunarak işletmelerin ihtiyaçlarına özel araçları ve entegrasyonları seçmesine olanak tanır. Katılım ve Destek: Özel hesap yönetimi, kullanıcı tartışmaları için bir topluluk bölümü, geri bildirim mekanizmaları ve sağlam bir destek sistemi sunar. Özetle MarketSyncer, Kuzey Amerika pazarındaki işletmeler için verimlilik, ölçeklenebilirlik ve karlılık sağlayarak e-ticaret operasyonlarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelerek parçalı bir ödeme yığını oluşturmak yerine, tek bir platformda "sizin için yaparız" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunarız. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden ihtara, küresel vergi uyumluluğuna, sahtekarlığa karşı koruma ve raporlamaya kadar her şeyi biz hallediyoruz. Bunu nasıl yaparız? Kayıtlı Satıcınız olarak Paddle sizin için aşağıdakileri yönetir: Birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısıyla entegrasyonlar. Dünya çapında satış vergisinin tahsil edilmesi ve ödenmesi sorumluluğu. Dolandırıcılığa karşı koruma ve ters ibrazların işlenmesi. Abonelik faturalandırması ve ödemeleri arasında gelir verilerinin mutabakatı. Kayıpların azaltılması ve başarısız ödemelerin kurtarılması. Faturalandırmayla ilgili destek sorguları. Siz işinizi büyütmeye odaklanırken, biz de ödeme ve faturalandırma sürecinizin her bölümünü optimize etmeye odaklanalım.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönetin, dolandırıcılıkla mücadele edin ve operasyonları tek bir yerden otomatikleştirin. Mühendislik olsun ya da olmasın, 10 satırdan az kodla öğleden sonra entegre edin. - Ekibimiz Square, Uber, Coursera, Dropbox ve Slack'teki eski mühendis ve tasarımcılardan oluşuyor. First Round Capital ve Coatue gibi en iyi risk sermayesi şirketlerinden bazıları tarafından finanse edilmekten gurur duyuyoruz. Melek Yatırımcılarımızdan bazıları arasında Perret ve William Hockey (Plaid'in kurucu ortakları), Tony Xu (Doordash) ve Dylan Field (Figma'nın Kurucusu ve CEO'su) bulunmaktadır.
Yoti
yoti.com
Yoti Yaş Doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için yapay zeka teknolojisi, canlılık sahteciliğini önleme ve belge orijinallik kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başlıyor. 2017 yılında Almanya'da kurulan Sellerboard, kullanıcı tabanını hızla dünya çapında 14.000'den fazla memnun müşteriye ulaştırdı.
Apviz
apviz.io
CAD modelinizi bir satış aracına dönüştürün. E-ticaret için çevrimiçi 3D yapılandırıcılar oluşturmaya yönelik bulut tabanlı platform. Kullanımı ve işlenmesi kolay, özelleştirilebilir, verimli, güvenli SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) 3D yapılandırıcı. 1.3D CAD modellerinizi içe aktarın. 2. Konfigürasyonunuzu ve iş kurallarınızı oluşturun ve 3D yapılandırıcınızı dışa aktarın. 3.Yapılandırıcınızı CMS e-ticaret sitenize yerleştirin ve bağlayın (WooCommerce, Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, vb.). 4. Bir 3D ürün yapılandırıcıyla müşterilerinizin ilgisini çekin. Her sektör için kullanılabilen Apviz, mücevher ve saatler için özel araçlar, malzeme kütüphanesi ve Sanal Deneme olanağı sunar.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde ve SaaS bulut ERP (kurumsal kaynak planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, İş Yönetim Platformlarını sektöre özel ERP çözümleri olarak sunmaktadır. Epicor Software Corporation, daha yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilikler yapıyor. Örneğin Epicor, Epicor ERP (ve MRP) sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan Gelişmiş MES'inde (üretim yürütme yazılımı) üretim alanındaki makineleri sensörlere ve PLC'lere (programlanabilir mantık kontrolörleri) bağlamak için Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IIoT) kullanıyor . Epicor, perakendecilere yönelik e-Ticaret yazılımı da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallı yazılımlar sağlar.
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi hakkında bilgi edinme - Simüle etme ve ürün özelliklerini etkileşimli olarak deneyin - Genişletilmiş görünümler aracılığıyla ürün teknolojisini ve dahili bileşenleri keşfedin - Bir ürün yelpazesindeki tüm renk çeşitlerini önizleyin ve karşılaştırın
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmasını gerektirdi. VNTANA'nın patentli Akıllı Optimizasyon algoritmaları, her yerde yayınlayabilmeniz için yüksek görsel doğruluğu korurken 3D model boyutunu %99'a kadar azaltır. API odaklıyız, dolayısıyla mevcut DAM'ler, PLM'ler, dijital sergi salonları ve ekiplerin mevcut iş akışlarına 3D yetenekler eklemesine olanak tanıyan neredeyse tüm diğer platformlarla entegre olabiliyoruz. Yazılımımız, adidas gibi müşterilerimizin yazılımımızı kullanarak eskiden 6 hafta süren işi 1 saatte tamamlamasına yardımcı oldu.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir platform oluşturduk. Ürün sayfasındaki 360 döndürme ve 4K yakınlaştırmadan AR varlıklarına, özelleştirilebilir yaşam tarzı görüntülerine ve sepet küçük resimleri, alışveriş akışları, e-posta, sosyal medya, kataloglar, üçüncü taraf pazar yerleri ve mağaza içi kiosklar için ürün görsellerine kadar. Dört kentilyon ürün çeşidine ve ayda 10 milyon tekil kullanıcıya güç veren Cylindo, keyifli alışveriş deneyimlerini teşvik eden, perakendecilerin ve markaların daha fazla gösterip daha fazla satmasına yardımcı olan bir katalizördür. Cylindo Platformunu kullanan şirketler, dönüşüm oranlarını %36'nın üzerinde, ortalama sipariş değerini ise %88 artırırken, görselleştirme maliyetlerini de ortalama %58 oranında azalttı.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız ödemeleri otomatik olarak kurtarmak (ortalama %70 oranında kurtarma) ve müşterinizin ödeme deneyiminden ödün vermeden dolandırıcılıkla mücadele etmek için eklentilerimizi kullanın. GoCardless ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, daha fazla müşteri kazanıp elinizde tutarsınız, zamanında ödeme alırsınız ve stresi azaltırsınız. DocuSign, Carrefour, Norveç Mülteci Konseyi, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey ve UNHCR gibi küresel isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 75.000'den fazla işletme, ödemelerini desteklemek için bize güveniyor. Her yıl 30 milyar doların üzerinde işlem yaparak 30'dan fazla ülkeden ödeme tahsil etmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünlerimiz, onları nasıl kullanmak istediğinize göre esnektir; ister kullanımı kolay çevrimiçi kontrol panelimiz ile bunları kendi başınıza kullanmak, ister işinizi yürütmek için halihazırda kullanabileceğiniz 350'den fazla sistemden birine bağlanmak veya API'mızla kendi özel entegrasyonunuz. 2011'den beri bu görevdeyiz ve şu anda Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Avustralya'da 700'den fazla ödeme uzmanından oluşan inanılmaz bir ekibe sahibiz. Aslında bizi daha önce duymuş olabilirsiniz; BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review ve daha yüzlerce yayında haberimiz oldu. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Gocardless.com'a gidin
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden fiyatlandırma platformudur.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
Doofinder
doofinder.com
Müşterilerin %15'i aradığını bulamadan ayrılıyor. Doofinder bunu düzeltmenize yardımcı olur. Doofinder, e-Ticaret için arama sonuçlarını ve ürün görünürlüğünü iyileştiren, yapay zeka destekli bir akıllı site arama motorudur. Uygulamamız, yükleme hızınızı artırmadan, 25 milisaniyeden daha kısa bir sürede bireysel, gerçek zamanlı tercihlere dayalı kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar. - Doofinder'ın hemen çıkma oranlarını azaltan ve satış şansını artıran gelişmiş arama teknolojisiyle müşterilerinizin tam olarak aradıklarını bulmalarını sağlayın. - Arama sonuçlarını analiz ederek müşterinizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlayın - Arama karmaşık olduğunda bile e-Ticaret arama deneyiminizi kesin sonuçlarla dönüştürün - Güçlü arama sonucu analizimizle bilinçli kararlar alın ve müşteri talebini ve yeni trendleri tahmin edin +20 Yalnızca aramayı iyileştirerek dönüşüm yüzdesi: Bu kadar basit. 10.000'den fazla mutlu müşteri yanılıyor olamaz. Çözümümüzün kullanımı kolaydır, çünkü herhangi bir web veya e-ticaret çözümünün yanı sıra özel olarak oluşturulmuş sitelerle hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir ve size ihtiyacınız olan esnekliği sağlar. Kodlama gerektirmez, kurulumu ve kullanmaya başlaması kolaydır.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER, markaların ve alıcıların çevrimiçi satın almak, satmak ve işbirliği yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm araçları içeren eksiksiz bir B2B e-Ticaret çözümü sunuyor. Sanal showroomlarımız, dijital kataloglarımız ve seri sayfalarımız, markaların ürünlerini çevrimiçi ortamda hayata geçirmesine olanak tanır ve 360 derece görüntüleri, videoları ve alışveriş yapılabilen etkin noktaları kullanarak sürükleyici bir satın alma deneyimi sunar. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, kusursuz, daha işbirliğine dayalı bir toptan satış deneyimi sunmak için dünyanın önde gelen markaları tarafından güvenilmektedir. 3.000'den fazla markayı ve 500.000 perakendeciyi birbirine bağlıyoruz, her yıl binlerce pazar randevusunu destekliyoruz ve dünya çapında 38 milyar doların üzerinde sipariş işliyoruz. Sanal Showroomlar: Alışveriş yapılabilen etkin noktaları, 360 derece görüntüleri ve dinamik videoları kullanarak ürünlerinizi sergileyin ve markanız kadar benzersiz, ilgi çekici bir çevrimiçi satın alma deneyimi sunun. NuORDER Payments: Toptan satış için özel olarak oluşturulmuş ilk ödeme çözümüyle tanışın. Satın almak için tıkla ve sonra öde deneyimleri sunma esnekliği sayesinde markalar, geleneksel faturalandırma süreciyle ilişkili gecikmeler veya iptal edilen siparişler riski olmadan, hem anında hem de ön rezervasyon siparişleri için ödemeleri yönetebilir. Ayrıcalıklı Perakende Ortaklıkları: Görsel çeşitlilik planlama ve satın alma süreçlerini güçlendirmek için şu anda Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave ve Grassroots Outdoor Alliance ile ortaklık yapıyoruz. Sonuç, daha güçlü ve verimli bir piyasa sürecidir. Dijital Ticari Fuarlar: Magic'ten New York Moda Haftası'na kadar NuORDER, dünyanın en büyük moda, giyim ve açık hava etkinliklerine güç veren çevrimiçi pazar yeridir. Erişiminizi genişletin ve özel dijital ticari fuar ağımız aracılığıyla toptan satış işinizi daha da ileriye taşıyın. Demo için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.nuorder.com/