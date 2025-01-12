E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Polonya

Webgility

webgility.com

Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, satın alma, envanter, fiyatlandırma ve daha fazlası) satış kanallarınız arasında senkronize eder ve muhasebe verilerini (vergi, müşteri ve sipariş ayrıntıları) QuickBooks'unuza otomatik ve güvenli bir şekilde indirir. Bu süreç, maliyetli hataları azaltmak için zaman alıcı manuel veri girişini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Vergi gelirlerini yargı bölgelerine göre otomatik olarak sıralayabileceğinizi ve sipariş yönetimine daha fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacağını bilerek, muhasebe doğruluğu konusunda hiçbir zaman endişelenmeyin, yeni satış kanalları ve stratejileri benimseyin, yeni müşteriler bulun ve güvenle daha fazla satış yapın. Ayrıca Webgility, tüm mağaza, sipariş, COGS ve performans verilerinizi tek bir yerde derler. Okunması kolay analitik kontrol panelleri size kârlılık, satışlar, ödemeler ve ürün performansı hakkında daha derin bilgiler sağlar. Zaman içinde sezonluk eğilimleri analiz edebilir, satışları ve envanteri tahmin edebilirsiniz. Satış performansını, satış eğilimlerini, kanala göre en çok ve en az satan ürünleri ve daha fazlasını inceleyin. Webgility 2007'de piyasaya sürüldü. Bugün, QuickBooks kullanıcıları için 1 numaralı entegrasyondur ve 5.000'den fazla işletmeye hizmet vermekte ve yılda 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirmektedir. Tüm planlara ücretsiz beş yıldızlı destek ve katılım dahildir. >>Zamandan ve paradan tasarruf edin<< Otomasyon genel giderleri ve işçilik maliyetlerini azaltır, böylece daha hızlı uyum sağlayabilir ve büyümenize odaklanabilirsiniz. >>E-ticaret sistemlerinizi bağlayın<< Webgility, Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy ve Wix dahil 50'den fazla e-ticaret platformuyla entegre olur. >>Performansı analiz edin ve tahmin edin İşletmenizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için karlılık, ödemeler ve satış performansını daha derinlemesine inceleyin. >>Manuel veri girişini ortadan kaldırın<< Webgility, çevrimiçi gelirinizi, işlemlerinizi, satış verginizi ve ücretlerinizi muhasebe platformunuza otomatik olarak kaydeder. >>Defterlerinizi güncel tutun<< İşlemler ve ödemeler gerçek zamanlı olarak kaydedilir, böylece kitaplarınız asla geride kalmaz. >>Defterlerinizi hızlı bir şekilde kapatın<< Hesaplar banka mevduatlarıyla düzgün bir şekilde eşleşir, böylece siz veya muhasebeciniz her ay defterleri hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. >>Vergi gelirini otomatik olarak düzenleyin<< Webgility, tüm satışlardan satış vergisini toplar ve kaydeder ve kolay dosyalama için bunu muhasebe platformunuzda yetki alanına göre düzenler. >>Asla envanteri gereğinden fazla satmayın<< Satış kanallarınızdaki ve muhasebe yazılımınızdaki fiyatlandırmayı ve envanteri otomatik olarak yönetin. >>Operasyonel verimliliği artırın<< Operasyonel verimliliği artırmak için satın alma, sipariş karşılama, iade, para iadesi ve diğer iş akışlarını otomatikleştirin. >>E-ticaret işinizi tek yerden yönetin<< Organizasyonu geliştirin ve bir daha asla satış, ödeme ve kargo platformları arasında geçiş yapmayın. >>Uyumlu kalın<< Tüm muhasebe girişleri uyumludur ve etiketlenmiştir, böylece değişiklikleri kolayca denetleyebilir ve geri alabilirsiniz. >>Kolayca işbirliği yapın<< Hesabınızı muhasebeciniz, muhasebeciniz veya dış kaynaklı muhasebe şirketinizle kolayca paylaşın. >>Harcamaları doğru bir şekilde takip edin<< Pazar yeri, ödeme ve kargo ücretlerine daha yakından bakın ve tasarruf etmenin daha fazla yolunu belirleyin. >>İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin<< Saha düzeyinde haritalama kontrolü ile Webgility ayarlarınızı satış kanalına göre kişiselleştirin.