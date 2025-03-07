Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Talep Oluşturma Yazılımı, potansiyel müşteriler arasında bir şirketin ürün veya hizmetlerine ilgi ve farkındalık oluşturmak için tasarlanmış güçlü bir araç setidir. Alıcının yolculuğu boyunca potansiyel müşterileri belirleyerek, etkileşime geçirerek ve besleyerek, sonuçta onları bir satın alma kararı vermeye yönlendirerek çalışır. Talep Oluşturma Yazılımının kapsamlı bir açıklaması: Talep Oluşturma Yazılımı, çeşitli gelen ve giden pazarlama tekniklerini kullanarak potansiyel müşterileri çekme ve dönüştürme sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun hedeflenen kampanyalar oluşturmak için veri analitiğinden, pazarlama otomasyonundan ve çok kanallı iletişim stratejilerinden yararlanır. Genel olarak Talep Oluşturma Yazılımı, işletmelerin potansiyel müşterileri etkili bir şekilde çekmesine, etkileşime geçmesine ve dönüştürmesine olanak tanıyarak gelir artışını ve uzun vadeli müşteri ilişkilerini teşvik eder. Modern pazarlama stratejilerinin hayati bir bileşeni olarak hizmet vererek kuruluşların günümüzün dijital ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. CallRail, her büyüklükteki işletmenin güvenle pazarlamasını kolaylaştıran öncü istihbarat platformudur. Dünya çapında 200.000'den fazla şirkete hizmet veren CallRail'in çözümleri, işletmelerin her bir müşteri adayını pazarlama yolculuklarıyla takip etmesine ve ilişkilendirmesine, her çağrıyı, mesajı, sohbeti ve formu yakalayıp yönetmesine ve pazarlamalarını optimize etmek için gerçek zamanlı bilgileri kullanmasına yardımcı olur.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri toplama ve geniş ölçekte kurumsal düzeyde veri güvenliği sağlayarak bizi kurumsal düzeydeki müşterilerin tercihi haline getiriyor. Popl, 5.000'den fazla uygulamayla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek yöneticilere iş akışlarını kolaylaştıracak çok çeşitli güçlü araçlar sağlar. Platformumuzla şunları yapabilirsiniz: - Potansiyel müşterileri doğrudan CRM sisteminize aktarın - Ekip üyelerinizi aktif dizin (İK) platformlarından senkronize edin - Hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için veri girişini otomatikleştirin - Dönüşümleri ve geliri artırmak için pazarlama otomasyonları oluşturun Popl'da, benzersiz müşteri hizmetleri ve desteği sağlamaya kararlıdır. Platformumuzun gücünü çalışırken görmek için, bugün bizimle ücretsiz bir demo planlamak üzere yukarıdaki düğmeye tıklayın.
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğunuz verilerin iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenmesini sağlar ve geniş ölçekte iletişim kurmanıza olanak tanır. Kurumsal düzeyde güvenlik ve bu
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Clay
clay.com
Clay, 50'den fazla veri sağlayıcının, gerçek zamanlı kazımanın ve yapay zekanın gücünü birleştirerek kullanıcıların yaratıcı fikirlerini ölçeklendirmelerine olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Clay ile kullanıcılar, bireysel alıcılara özel kişiselleştirilmiş kampanyalar göndererek daha fazla toplantı ayarlama şansını artırabilir. Clay, etkili giden kampanyaları desteklemek için bir dizi özellik ve işlevsellik sunar. Kullanıcılar, iş listeleri, teknoloji yığını ayrıntıları ve en son haberler gibi potansiyel müşteriler hakkında ilgili bilgileri toplamak için geniş bir veri sağlayıcı ağına erişebilir. Clay ayrıca kullanıcıların, uzaktan politikalar veya SOC II uyumluluğu gibi şirketlerin belirli özelliklerini belirlemelerine ve web sitelerinde anahtar kelimeler aramalarına da olanak tanır. Araç, kapsamlı bir iletişim veritabanına erişim sağlayarak kullanıcıların e-postaları ve telefon numaralarını bulmasına olanak tanır. LinkedIn profilleri, Twitter profilleri ve yerel işletme listeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar. Clay, popüler CRM platformlarıyla bütünleşerek kullanıcıların otomatik potansiyel müşteri bulma ile CRM yeteneklerini güçlendirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca kişiselleştirilmiş e-postalar oluşturmak, mesaj yazmak ve şirket araştırmasını otomatikleştirmek için Clay'in yapay zeka özelliklerinden yararlanabilirler. Araç, potansiyel müşterileri zenginleştirme, iş değişikliklerini bulma ve anahtar kelimelere ve diğer kriterlere göre potansiyel müşterileri puanlamaya yönelik özellikler sunar. 50.000'den fazla önde gelen ekip Clay'e güveniyor ve kullanıcıların yeteneklerini ilk elden deneyimlemeleri için 14 günlük bir pro deneme sunuyor. Çok yönlülüğü ve işlevsellik yelpazesiyle Clay, kullanıcılara giden kampanyalarını optimize etme ve potansiyel müşteri yaratma süreçlerini kolaylaştırma gücü verir.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ:ZI), işletmelerin müşterilerini bulmasına, kazanmasına ve büyütmesine yardımcı olan pazara açılma platformudur. ZoomInfo, dünya çapında 35.000'den fazla şirkete doğru, gerçek zamanlı veriler, öngörüler ve teknoloji sunuyor. İşletmeler verimliliği artırmak, satış ve pazarlama ekiplerini uyumlu hale getirmek ve teknoloji yığınlarını birleştirmek için verilerini ve platformunu kullanıyor. Sektör lideri GDPR ve CCPA uyumluluğu ve çok sayıda veri güvenliği ve gizlilik sertifikasıyla veri gizliliğinde tanınmış bir liderdir. Uzmanlık Alanları: GTM platformu, GTM stratejisi, satış zekası, konuşma zekası, pazarlama zekası, satış katılımı, iletişim verileri, amaç verileri, potansiyel müşteri yaratma, gelişmiş potansiyel müşteri bulma, iş bilgileri, iş bağlantıları, hesap tabanlı pazarlama (ABM), veri doğruluğu, veritabanı Hijyen ve veri düzenleme.
CoPilot AI
copilotai.com
Yapay zeka destekli satış etkinleştirme yazılımıyla satış stratejinizde devrim yaratın. CoPilot AI, sizin ve ekibinizin müşteri bulma, onlarla etkileşime geçme ve onları dönüştürme biçiminizi değiştiren son teknoloji ürünü bir platformdur. CoPilot AI, pazarlama ve satış ekiplerini şu yollarla destekler: • İş hedeflerinizle uyumlu, niyeti yüksek potansiyel müşterileri belirleyerek ve önceliklendirerek • Potansiyel müşterilerin ilgisini çeken ve onları dönüşüme doğru yönlendiren anlamlı mesajlar oluşturarak • İletişim tarzınızı doğru olanı sunacak şekilde uyarlamanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak mesajı doğru şekilde iletin CoPilot AI, satış stratejinizi geliştirmek, dönüşüm oranlarınızı yükseltmek ve daha fazla anlaşma yapmak için akıllı bir müttefik olarak hareket etmek üzere tasarlanmıştır.
Luna.ai
luna.ai
Eski satış taktikleri bozuldu. Bugünün potansiyel müşterilerinin bu her şeye uyan tek tip spam iletilerine karşı sabrı sıfır. E-posta servis sağlayıcıları da toplu soğuk e-posta gönderimine ilişkin politikalarını sıkılaştırdı. Bu yeni bir çağ ve eski yöntemler artık bunu kesmiyor. Ve satış ekibinizi büyütmenin sihirli çözüm olduğunu düşünüyorsanız tekrar düşünün. Tüm çabalarına rağmen birçok satış elemanı, potansiyel müşterileri etkili bir şekilde anlama ve onlarla etkileşime geçme konusunda hedefi kaçırıyor. Satış temsilcilerinin yatırım getirisini haklı çıkarmak giderek zorlaşıyor. Tanıdık geliyor mu? Değişim zamanı geldi. Satış karanlığındaki roket geminiz Luna.ai'ye girin. Luna.ai yalnızca başka bir yapay zeka satış aracı değildir; aradığınız hepsi bir arada potansiyel müşteri platformudur. Sinyale dayalı satış, geniş ölçekte kişiselleştirme, e-posta teslimi – Luna.ai bunların hepsini kapsıyor. Luna.ai ile sadece satış yapmıyorsunuz; daha akıllıca ve daha etkili bir şekilde satış yapıyorsunuz. Potansiyel müşterinizi içini ve dışını bilen, her desteğin tam yerinde olmasını sağlamak için bir yığın veri ve öngörü üzerine inşa edilmiş bir sistem hayal edin. Etkileyici 152 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ve en iyi kısmı? Ölçeklenebilir, sınırsız e-posta hesabıyla, geleneksel yöntemlerin onda biri maliyetle. Luna.ai, özünde, yapmayı en çok sevdiğiniz şeyde başarılı olmanızı sağlamakla ilgilidir: müşterilerle bağlantı kurmak ve bu anlaşmaları imzalamak. Bu, tahminleri ortadan kaldırmak ve gönderdiğiniz her mesajın kişisel ve alakalı olmasını sağlamakla ilgilidir. Bugün ilk taktik kitabınızı oluşturun. Luna.ai'nin ön ayarlarıyla birkaç dakika içinde çalışır durumda olacaksınız. Ay'da görüşürüz!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok konumlu işletmeler için en iyi üne kavuşma yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmak, sadakat artırmak ve yerel pazarlarında mükemmel olmak için AI ile çalışan platformdan yararlanıyor.
Apify
apify.com
Web kazıma, veri çıkarma ve otomasyona yönelik tam kapsamlı platformla tanışın. Geliştiriciler için geliştiriciler tarafından oluşturuldu. + Apify Store Web kazıma veya otomasyon projeleri için 1.600'den fazla önceden oluşturulmuş kazıyıcı. Sosyal medyayı, Google Haritalar'ı, Google Arama'yı, YouTube'u ve daha fazlasını kazıyın. + Açık kaynaklı araçlarla geliştirin Node.js'de güvenilir kazıyıcılar oluşturmaya yönelik popüler açık kaynak kitaplığımız Crawlee ile kazımayı basitleştirin. Veya yeni Apify Python SDK'yı kullanın. + Favori kitaplıklarınıza güvenin Apify, hem Python hem de JavaScript ile harika çalışır. Scrapy, Selenium, Playwright veya Puppeteer'ı kullanın. + Kodunuzu bir Apify Aktörüne dönüştürün Aktörler, geliştirilmesi, çalıştırılması, paylaşılması ve entegre edilmesi kolay sunucusuz mikro uygulamalardır. Altyapı, proxy'ler ve depolamalar kullanıma hazır. + Buluta dağıtın Yapılandırma gerekmez. Tek bir CLI komutu kullanın veya doğrudan GitHub'dan derleyin. + Actors Start'ınızı API aracılığıyla Apify Console, CLI'den çalıştırın veya aktörünüzü istediğiniz zaman başlayacak şekilde planlayın. + Hiçbir zaman engellenmeyin Geniş veri merkezi ve konut proxy'leri havuzumuzu kullanın. İnsan benzeri tarayıcı parmak izleriyle akıllı IP adresi rotasyonuna güvenin. + Tarama sonuçlarını saklayın ve paylaşın Taramak için dağıtılmış URL sıralarını kullanın. Yapılandırılmış verileri veya ikili dosyaları saklayın. Veri kümelerini Excel, CSV, JSON, JSONL, XML, RSS veya HTML tablosuna aktarın. + Zaman içindeki performansı izleyin Tüm Actor çalıştırmalarını, günlüklerini ve çalışma zamanı maliyetlerini inceleyin. Olayları dinleyin ve özel otomatik uyarılar alın. + Actor'larınızı herhangi bir iş akışına takın Hazır entegrasyonları kullanarak yüzlerce uygulamaya hemen bağlanın veya web kancaları ve API'miz ile kendinizinkini kurun. + Aktörlerinizi Yayınlayın Aktörlerini Apify Store'da paylaşan ve para kazanan yüzlerce geliştiriciye katılın.
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya CRM'yi web sitelerinize entegre edebilirsiniz. Potansiyel müşteri mıknatısları, Sosyal Kayıtlar, Woocommerce Ek Satışları, İlgili Blog Gönderileri, Özel Banner Reklamları, Anketler, Testler ve çok daha fazlası gibi 20 farklı widget türüyle ziyaretçileri kolayca müşteriye ve müşterilere dönüştürün.
Hunter.io
hunter.io
Hunter, işletmelerin alan adlarından, şirketlerden veya web'deki belirli bir profesyonelden profesyonel e-posta adreslerini bulmasına ve doğrulamasına yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Doğrudan Hunter'dan e -posta kampanyaları göndermek için ücretsiz bir soğuk e -posta platformu da dahildir. Hunter, satışların, işe alımcıların ve pazarlamacıların basit ama güçlü araçlarla diğer profesyonellere ulaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Hunter, web'i tarar ve halka açık profesyonel e -posta adreslerini dizinler. Verilere, bir şirkette doğru kişiyi bulmak veya daha önce tanımlanmış profesyonellerle nasıl iletişim kuracağını bulmak için basit bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla kolayca erişilebilir.
Leadberry
leadberry.com
Leadberry, web sitesi ziyaretçilerini satış potansiyel müşterilerine dönüştüren web tabanlı bir B2B müşteri adayı oluşturma yazılımıdır. Google Analytics tarafından desteklenmektedir.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
about.me
about.me
Sadece birkaç dakika içinde ücretsiz, tek sayfalık web sitenizi oluşturun. Serbest çalışanlar ve girişimciler, hedef kitlelerini büyütmek ve daha fazla müşteri kazanmak için about.me'yi kullanıyor.
Freshsales
freshworks.com
İçerik odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Katılımı kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi Freshsales ile büyüt Her boyuttaki işletmeler için paketlenmiş ürün süitine sahiptir. Serinletici bulut yazılımı ekipleriniz sevecek. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Closely
closelyhq.com
Closely, solo girişimcilerden özel satış ekiplerine sahip markalara kadar her büyüklükteki işletmeye yönelik bulut tabanlı bir satış etkileşim platformudur. Otomatik sosyal yardım kampanyaları başlatın, Linkedin ağınızı büyütün ve yönetin, B2B e-posta kişilerini dışa aktarın ve satış hedeflerinize her zamankinden daha hızlı ulaşın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, canlı sohbet, web sitesi ziyaretçi takibi ve ziyaretçilerinizi tanımanıza, onlarla etkileşime geçmenize ve müşterilerinizi gerçek zamanlı olarak desteklemenize yardımcı olan analiz yeteneklerine sahip bir müşteri etkileşim platformudur. Canlı ziyaretçi takibi, canlı sohbet çevirisi, canlı sohbet, otomatik sohbet tetikleyicileri, potansiyel müşteri puanlaması, sesli arama, ekran paylaşımı, küfür yönetimi, sohbet önizlemesi, kodsuz bot, cevap botu dahil olmak üzere bir müşterinin beklediği tüm özellikler ve çok daha fazlası ile yüklüdür. sohbet yönlendirme, dahili sohbet, temsilci mobil uygulaması, iOS ve Android için SDK ve Whatsapp, Instagram, FB Messenger ve Telegram gibi popüler IM kanallarıyla entegrasyonlar. Bunların hepsi tek bir platformda.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmek için tasarlanmış, hepsi bir arada bir CRM ve satış ve pazarlama otomasyon platformudur. Keap ile satışları ve geliri artırmak için tüm potansiyel müşterilerinizi kolayca yakalayacak, organize edecek, takip edecek ve besleyeceksiniz. Başarınızı garantilemek için Keap ayrıca uzman koçluğu, derinlemesine eğitim, olağanüstü destek ve girişimcilerden oluşan özel bir topluluk sunar.
Grata
grata.com
Grata, birleşme ve satın almalar için lider iş geliştirme çözümüdür. Grata, anlaşma yapma iş akışını orta ölçekli pazar şirketlerini bulmanıza, araştırmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir çözümde birleştirir. 400 Milyar Doların üzerinde AUM'a güç sağlayan Grata, daha fazla orta pazar anlaşması bulmak ve kapatmak için gereken rekabet avantajını sağlıyor. Grata ile iş geliştirme stratejilerinde devrim yaratan dünyanın önde gelen birleşme ve satın alma firmalarına, yönetim danışmanlarına ve şirketlerine katılın.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
FormAssembly
formassembly.com
FormAssembly, kuruluşların verileri toplama, bağlama ve koruma biçimini dönüştürür. * Toplama: Sezgisel, kodsuz form oluşturucuyla karmaşık ortamlarda veri toplamayı basitleştirin. * Bağlan: Çok aşamalı iş akışlarını otomatikleştirin ve Salesforce, Google ve Microsoft dahil iş açısından kritik sistemlerle kusursuz entegrasyon sağlayın. * Koruyun: Hassas verileri koruyun ve sınıfının en iyisi operasyonel standartlar ve sağlam güvenlik özellikleriyle uyumluluğu sağlayın.
HiHello
hihello.com
HiHello, kurumsal şirketlere yönelik dijital kartvizitler için önde gelen çözümdür. HiHello ile şirketler, kağıt kartvizitleri, müşteriler, ortaklar ve potansiyel müşteriler üzerinde etki bırakacak profesyonel dijital kartvizitlerle değiştirebilir. HiHello'nun dijital kartvizitleri bir isim, unvan, şirket, şirket logosu, resim ve hatta bir video ve zamirleri içerebilir. Kartlar ayrıca telefon numaraları, adresler, web siteleri, sosyal medya profilleri, YouTube videoları, notlar ve daha fazlası gibi bilgileri de içerir. HiHello'nun iş teklifleri, işletmelerin kartlarını kurumsal markalarına uyacak şekilde özelleştirmelerine ve çalışanlarının dijital kartvizitleri üzerinde tam idari kontrole sahip olmalarına olanak tanır. Kartlar, şirketin yöneticisi tarafından herhangi bir zamanda düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Kolaylaştırılmış katılım sürecimiz, her büyüklükteki şirketin dijital kartvizit çözümünü tüm ekibe sunmasını kolaylaştırır.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI, B2B satış potansiyel müşterileri için ilk ve tek gerçek zamanlı arama motorudur. 350.000'den fazla kullanıcı ve on binlerce Başkanlık Kulübü Ödülü Sahibi, satış yapmak istedikleri herkesin doğrulanmış cep telefonlarını, e-postalarını ve doğrudan aramalarını bulmak için Seamless.AI'yı kullanıyor. Az önce DUYURULDU: Seamless.AI'dan Alıcı Niyeti ve İş Değişiklikleri! Seamless.AI, şu anda piyasada bulunan ve ürününüzü veya hizmetinizi satın almaya hazır hesaplara ulaşarak satış hattını her zamankinden daha hızlı oluşturabilmeniz için Alıcı Niyeti Verilerini yayınladı. Seamless.AI tarafından sunulan İş Değişiklikleri, rolünü değiştiren veya yeni bir şirkete geçen herkese erişmenizi sağlar; böylece bu kritik dönemde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize iletişiminizi kaybetmeden ulaşabilirsiniz.
123FormBuilder
123formbuilder.com
123FormBuilder, dünya çapındaki işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi formlar, anketler, anketler, testler ve anketler aracılığıyla veri toplamasına ve iş akışlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan çevrimiçi bir form oluşturma yazılımıdır. Form oluşturucumuz, kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan formlar ve anketler oluşturmak için çok sayıda özellik sunar. Veri güvenliği bizim için her şeyden önemlidir ve işletmelerin kritik iş operasyonlarını akıllı çevrimiçi formlar aracılığıyla yönetebilecekleri, kağıtsız bir geleceğe inanıyoruz. Hem GDPR hem de HIPAA uyumlu, en yüksek güvenlik standartlarına sahip bir veri toplama platformu oluşturuyoruz
Signals
getsignals.ai
Signals, web sitenizde kimlerin olduğunu bilmenize ve satın almaya hazır ziyaretçilerle etkileşime geçmek için onların davranışlarından yararlanmanıza yardımcı olan bir potansiyel müşteri oluşturma ve Yapay Zeka Platformudur. Ziyaretçilerin form doldurmasına gerek kalmadan şirketlerin binlerce nitelikli yeni bağlantı bulmasına yardımcı olduk.
RocketReach
rocketreach.co
Apple, Disney, Google, Amazon, Facebook ve S&P 500'ün %95'i dahil olmak üzere dünya çapında 18 milyondan fazla işletme RocketReach'e güveniyor. RocketReach ile dünyanın en büyük ve en doğru veri tabanıyla iletişim ve şirket listeleri oluşturabilirsiniz. e-postalar ve doğrudan aramalar. Reklam hedeflemeden iletişim bilgilerine, veritabanı segmentasyonuna ve işe alıma kadar çok çeşitli iş ihtiyaçlarını çözün. Bugün ücretsiz deneyin.
Sender
sender.net
Sender'ın temel güçlü yönleri, yüksek e-posta teslim edilebilirliği, ödüllü kullanıcı dostu olması ve benzersiz ekonomikliğidir. Sender, birçok ek özelliğiyle e-ticaret ve blog yazarları için özel olarak tasarlanmıştır, ancak tek kişilik şirketlerden orta ve büyük şirketlere kadar her türlü işletmeye mükemmel şekilde uyar. E-ticaret platformları için özel olarak hazırlanmış entegrasyonlar sayesinde, bir ürünün URL'sini kopyalayıp yapıştırarak bültenlerinize kolayca ürün ekleyebilirsiniz; Sender, ürün resimlerini, açıklamalarını, fiyatlarını ve daha fazlasını otomatik olarak çıkaracaktır. Blogcular ve bilgi pazarlamacıları, Sender'ın kapsamlı otomasyon özelliklerini kullanabilir ve haber bültenlerini sosyal medya takipçileriyle paylaşabilir ve sonuçları takip edebilir. Ayrıca Sender, anlık bildirimler, işlemsel ve otomatik e-posta dizileri, API entegrasyonları ve kullanımı kolay sürükle&bırak abonelik formu oluşturucu ile en iyi pazarlama sonuçlarına ulaşmanıza yardımcı olacak birçok ek özellik sunar. Bu özelliklerin tümü, her ay 2.500 aboneye 15.000'e kadar e-posta gönderilmesine olanak tanıyan cömert ÜCRETSİZ-SONSUZA KADAR planı da dahil olmak üzere tüm Sender planlarında mevcuttur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, şirketlerin sosyal medyayı daha etkili ve sistematik kullanarak gelirlerini artırmalarına yardımcı olmak için oluşturulmuş, önde gelen çalışan savunuculuğu platformudur. Clearview Social ile çalışanlar gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilir; bu da şirketlerin daha fazla iş getirmesine ve görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur. Nasıl çalışır: * Clearview Social, pazarlamacılara, çalışanlar tarafından paylaşılacak bir içerik kuyruğu oluşturma yeteneği verir. * Çalışanlar, paylaşacakları içeriği öneren bir e-posta alır ve tek bir düğmeyi tıklatarak gelen kutularından ayrılmadan Facebook, LinkedIn ve Twitter'da paylaşımda bulunabilirler. * Çalıştığını nasıl bileceğiz? Clearview Social'ın ölçüm araçları, kimlerin paylaşımda bulunduğunu ve kaç kişinin paylaşılan içeriği tıkladığını veya bu içerikle etkileşimde bulunduğunu izler. Çalışanlar daha sonra hangi makaleleri veya blog gönderilerini paylaşmak istediklerini "tıklayıp seçebilir". Doğrudan e-postadaki bir bağlantıya tıklayarak içeriği anında sosyal ağlarına yayarlar ve müşterilerle ve potansiyel müşterilerle ilişkiler kurmaya yardımcı olurlar.
GoSquared
gosquared.com
Dünyanın ilk sürdürülebilir e-posta pazarlama platformu. Daha iyi e-posta kampanyaları göndermek, hedef kitlenizi büyütmek ve gezegeni yeniden canlandırmak için MailChimp'ten geçiş yapın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM, küçük ve orta ölçekli işletmelerin satışlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olan 1 numaralı eylem odaklı satış CRM'sidir. Bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine odaklanın, her müşteri adayını takip edin, ekibi aynı fikirde tutun ve her seferinde tek bir satış eylemiyle daha fazla anlaşma yapın. Zamandan tasarruf edin ve yöneticinizi ve veri girişinizi otomatikleştirin. Web'in herhangi bir yerinden bir tıklamayla potansiyel müşteriler oluşturun. iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken CRM avantajlarından yararlanın. 37 saniyeden kısa sürede fırsatlar oluşturun ve satış teklifleri gönderin. Sorularınız var mı? E-posta, telefon ve sohbet yoluyla destek sunuyoruz.
SalesMind AI
sales-mind.ai
LinkedIn potansiyel müşteri adayları için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka aracımızla erişiminizi kolaylaştırın ve daha fazla anlaşma yapın.
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io, Google Haritalar'ı bir kenara atmanıza, e-postalarını almanıza ve potansiyel müşterileri bir CSV/Excel dosyasına indirmenize olanak tanır. Ayrıca Google Haritalar verileriyle etkileşime çok hızlı yanıt veren bir API sağlıyoruz.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
Salesrobot
salesrobot.co
E-posta ve sosyal medyada soğuk erişim kampanyalarını otomatikleştirin Kanıtlanmış Satış otomasyonu yazılımımızı deneyin ve 2000'den fazla kullanıcımızın yaptığı gibi soğuk destek çalışmalarınızı her gün artırın
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blogcular, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri oluşturmak ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri geliri artırmak için Mailmunch'a güveniyor. İşte Mailmunch ile yapabileceğiniz her şey: - Her sektör ve kullanım durumu için çok çeşitli katılım formları içeren e-posta listeleri oluşturun - Bu potansiyel müşterileri potansiyel müşteri yetiştirme dizileriyle besleyin - Alışveriş sepetini terk etme oranını azaltın ve oluşturulması kolay ürünlerle tekrar satışlar oluşturun otomatik yanıtlayıcılar - Yüksek teslim edilebilirlik yayınlarıyla yeni kampanyaları tanıtın veya ürün güncellemelerini duyurun - Yüksek çekiş için tasarlanmış göz alıcı açılış sayfalarımızla dönüşümleri artırın Mailmunch'un kurulumu da inanılmaz derecede kolaydır. Yüzlerce ücretsiz şablonun yanı sıra sezgisel sürükle ve bırak oluşturucumuz, ister bir katılım formu, ister bir e-posta kampanyası veya bir açılış sayfası olsun, herhangi bir kampanyayı birkaç dakika içinde başlatabilmenizi sağlar. Mailmunch'un kuruluşunuza uygun olup olmadığını merak ediyorsanız endişelenmeyin. Mailmunch'un her sektör ve sektör için bir seçeneği vardır. Mailmunch katılım formları hakkında daha fazla bilgi: - Altı farklı katılım formu türü - Her kullanım durumu için geniş şablon kütüphanesi - Gelişmiş görüntüleme kuralları ve A/B testi - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - İyi görünen mobil uyumlu formlar her cihazda Mailmunch açılış sayfaları hakkında daha fazla bilgi: - Her sektör için geniş şablon kitaplığı - Kolay özelleştirme için sürükle ve bırak oluşturucu - Önde gelen e-posta pazarlama hizmetleriyle kullanıma hazır entegrasyonlar - Yüksek dönüşümler için optimize etmek için A/B testi Mailmunch e-posta pazarlaması hakkında daha fazla bilgi : - Her kampanya ve niş için geniş şablon kütüphanesi - Kolay özelleştirme için Sürükle ve bırak oluşturucu - Otomatik yanıtlayıcı dizileri - Tasarımı kolay ve yayınları planlamak Tüm e-posta pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılayacak güçlü araç paketimizde çok daha fazlası var. Tüm ücretli planlarımız, bulabileceğiniz en kolay potansiyel müşteri geliştirme ve e-posta pazarlama aracını deneme konusunda size güven vermek için 60 günlük para iade garantisiyle birlikte gelir.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
Reverse Contact
reversecontact.com
Ters iletişim, veri zenginleştirme sürecinizi optimize etmek için tasarlanmış bir ters e-posta arama aracıdır. Aracımız yalnızca bir e-posta adresi kullanarak söz konusu kişiyle ilişkili LinkedIn profilini bulabilir ve birkaç tıklamayla çalışan/şirketle ilgili bilgilerin bir listesini oluşturabilir. Benzersiz bir arama, CVS yükleme ve hatta bir API sunan Ters İletişim, her tür şirkete ve müşteri adayı yaklaşımına uyarlanmıştır. Özetle, kapalı anlaşmayı kontrol edin, onaylayın, etkinleştirin ve patlatın.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs'da, insan verilerinin en büyük ve en doğru doğruluk kaynağını oluşturuyoruz. 1,5 Milyardan fazla benzersiz kişiye ait özgeçmiş, iletişim, sosyal ve demografik bilgilerden oluşan bir veri kümesini size ihtiyacınız olan ölçekte sunuyoruz. Ücretsiz API Anahtarı için kaydolun ve profilleri ücretsiz olarak zenginleştirmeye başlayın, kredi kartı gerekmez.
Texau
texau.com
TexAu, yeni potansiyel müşteriler oluşturmanıza, onlarla hızlı ve zahmetsizce iletişim kurmanıza ve kullanıcılarınız hakkındaki bilginizi geliştirmenize olanak tanıyan bir büyüme otomasyonu araç kutusudur.
Hublead
hublead.io
Karar vericileri ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator görüşmelerini LinkedIn Google Chrome Uzantımızla HubSpot ile senkronize edin.
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı yayından gelen verileri bir araya getirir . Swordfish, dünyanın önde gelen savunma, teknoloji ve devlet kurumlarındaki dünyanın en iyi işe alım görevlileri, satış ve araştırmacı profesyonelleri tarafından kullanılmaktadır. Fortune 500 Yönetici işe alım uzmanlarından solo girişimcilere kadar Swordfish, iletişim kaynaklarınızı verimli, doğru ve kullanımı kolay hale getirmek için yanınızda. 5 ürünümüz hayatı kolaylaştırmak için tasarlandı.. Chrome Uzantısı - Web'deki tüm iletişim verilerini bulun Dosya Zenginleştirme - Müşteri listelerini toplu olarak zenginleştirerek zamandan tasarruf edin Ters Arama Motoru - Giriş verilerine göre herkesi bulun Entegrasyonlar - Swordfish, araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurar ve entegrasyonlarımız ve API'miz aracılığıyla CRM'ler. Prospector - Güçlü B2B iletişim veri tabanımıza erişim sayesinde potansiyel müşterilerinizi bulun, bağlayın ve kapatın.
Dripify
dripify.io
Dripify ile LinkedIn'de Potansiyel Müşteri Oluşturmayı Güçlendirin. Satış ekibinizin LinkedIn potansiyel müşterilerini geliştirmesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok işlevli LinkedIn otomasyon aracı; üstelik tamamı otomatik pilotta
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
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