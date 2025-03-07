Bulut PBX Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

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Sanal PBX olarak da adlandırılan bulut tabanlı özel şube santrali (PBX) platformları, işletmelere bir bulut sunucusu aracılığıyla güvenilir ve emniyetli telefon sistemleri sağlar. PBX, kuruluşlar içinde dahili bir telefon ağı görevi görür ve harici telefon hatlarına bağlanır. Bulut PBX platformları, tamamen bulut altyapısı üzerinde çalışarak geleneksel PBX donanım sistemlerinin tüm özelliklerini ve yeteneklerini kopyalar. Bu platformlar, işletmelerin sistemlerine herhangi bir yerden ve cihazdan erişmesine olanak tanır ve minimum ekipman ve kurulum gereksinimleri nedeniyle onları uzaktan ve hibrit çalışma kurulumları için ideal hale getirir. Tipik olarak bir hizmet sağlayıcı tarafından denetlenip yönetilen bulut PBX uygulaması ve yönetimi, şirketin BT ekibi tarafından gerçekleştirilir. Bulut PBX yazılımı, özellikle müşteri hizmetleri, emlak, sağlık, perakende veya devlet sektörlerindeki çalışanlar arasında fayda sağlar. Geleneksel sabit hat sistemlerinin aksine bulut PBX, işletmelere, kolaylaştırılmış sunucu bakımı, otomatik çağrı yönlendirme, azaltılmış ekipman kullanımı, daha düşük genel bakım maliyetleri ve basitleştirilmiş kurulum süreçleri dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar.
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RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar, proaktif sosyal yardım araçları ve müşteri niyetini anlayan akıllı sanal ajanlar gibi gelişmiş AI seçenekleri ile çok kanallı bir müşteri katılım çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tam entegre, AI ile çalışan bir işgücü katılım yönetimi ve analitik çözümü sunar. RingCentral Contact Center, müşterilere kurumsal sınıf ses altyapısının faydalarını ve kesintisiz çapraz işlevsel işbirliğini sağlayan entegre birleşik iletişimin faydalarını sunan RingCentral MVP çözümü ile sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.
Twilio
twilio.com
Twilio, telefonların, VoIP'nin ve mesajlaşmanın web, masaüstü ve mobil yazılımlara entegre edilmesini sağlayarak iş iletişiminin geleceğine güç veriyor. Dağınık telekomünikasyon donanımıyla ilgileniyoruz ve geliştiricilerin akıllı ve karmaşık iletişim sistemleri oluşturmak için etkileşimde bulunabileceği, küresel olarak kullanılabilen bir bulut API'sini kullanıma sunuyoruz. Uygulamanızın kullanımının ölçeği artıp azaldıkça Twilio otomatik olarak sizinle birlikte ölçeklenir. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; sözleşme yok, hile yok.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
JustCall
justcall.io
JustCall: Hepsi bir arada iş iletişim platformu, ses, SMS, e-posta ve WhatsApp'taki potansiyel müşteriler ve müşterilerle bağlantı kurar. 100'den fazla entegrasyon ve AI büyüsü ile iş akışlarını otomatikleştirin ve işletmenizin otomatik pilotta büyümesini izleyin. Küresel olarak 6.000'den fazla işletme tarafından güvenilen JustCall, müşteriye dönük ekipleri gerçek zamanlı ve çağrı sonrası AI içgörüleri tarafından körüklenen kusursuz müşteri etkileşimleri sunmak için donatıyor. Dikkat edilmesi gereken en iyi JustCall özellikleri: * Gelen ve giden arama * SMS ve MMS gönder ve al * Satış çevirici (otomatik, öngörücü ve güç çeviricileri) * SMS iş akışları * SMS botları * Çok seviyeli IVR * Gerçek Zamanlı Ajan Yardımı * AI ile çalışan SMS Copilot * AI koçluğu * Duygu Analizi * AI Arama Puanlama * Canlı Çağrı İzleme * Paylaşılan WhatsApp Gelen Kutusu * Otomatik Çağrı Dağıtım (ACD) * 100+ CRM entegrasyonları * 70'den fazla ülkede iş telefonu numaraları
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, yapay zeka destekli müşteri deneyimi çözümleri sunan bir Birleşik CXM şirketidir. Nextiva, hepsi bir arada müşteri deneyimi platformuyla her yıl 100.000'den fazla işletmeye ve milyarlarca konuşmaya güç veriyor. Nextiva, yapay zeka destekli tek bir iletişim merkezinden işletmelerin müşterileriyle etkileşim kurma biçimini dönüştürüyor. Şirketin Amazing Service®'e olan bağlılığı ve müşteri odaklı yaklaşımı 15 yıldır şirketin temel taşı olmuştur. 2008 yılında kurulan ve genel merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan Nextiva, açılış finansman turunda Goldman Sachs Asset Management'tan 200 milyon dolar aldı ve şirkete 2021 sonlarında 2,7 milyar dolar değerlemesi yapıldı. Daha fazlasını www.nextiva.com adresinde keşfedin.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 itibarıyla 1,25 milyar dolarlık konsolide gelir bildirdi. 2013'te başlayan bir dizi satın almayla, daha önce tüketici odaklı bir hizmet sağlayıcı olan Vonage, işletmeler arası pazardaki varlığını genişletti. Vonage'ın teklifleri arasında birleşik iletişim, iletişim merkezi uygulamaları ve iletişim API'leri yer alıyor.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk'un iş arama yazılımıyla CX'i en büyük avantajınız haline getirin. Doğrudan CloudTalk ile çağrı yapın, tüm müşteri verilerine erişin ve görevleri otomatikleştirin. CloudTalk ile iş görüşmesinin geleceğini deneyimleyin. 160'tan fazla uluslararası numaraya erişin, çağrı verimliliğini %87'ye kadar artırın ve ekibinizin asıl önemli olan şey için harcadığı zamandan tasarruf ederek müşteri memnuniyetini artırın. CloudTalk'un Tıkla ve Ara özelliğiyle doğrudan arama yapın ve alın. Tekrarlanan görevleri ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı otomatikleştirin. Zahmetsiz iki yönlü senkronizasyonla kişi ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri, çağrı kayıtlarını ve SMS'leri her iki sistem arasında senkronize edin. 35'ten fazla entegrasyonla kurulumunuzu ve müşteri deneyiminizi özelleştirin. Gelişmiş çağrı günlüğü özellikleriyle gelen, giden ve cevapsız çağrıların nasıl günlüğe kaydedileceğini seçin. Konuşmayı Metne Dönüştürme özelliği ile her aramanın sonunda önemli bilgileri doğrudan CRM'nize kaydedin. CloudTalk'tan gönderilen SMS mesajlarını CRM hesabınıza senkronize ederek etkileşimlere ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde edin ve anlaşmaları kapatırken hiçbir önemli bilginin kaçırılmamasını sağlayın. CloudTalk'un müşterinizin deneyimi üzerinde size nasıl benzersiz bir kontrol sağlayabileceğini öğrenin ve beklentilerini bugünden karşılamaya başlayın. Bugün uzmanlarımızdan biriyle bir demo planlayın!
Talkroute
talkroute.com
Her yerde iş yapmak için tasarlanmış telefon sistemi. Telefonlarınızı ve masaüstü bilgisayarlarınızı her yerde çalışmaya hazır bir sanal telefon sistemine dönüştürün: ofis, ev ve yolda.
Ringover
ringover.com
Ringover, müşterilerinizin deneyimini geliştirmek ve satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış, kullanımı kolay çok kanallı bulut iletişim çözümüdür (çağrılar, SMS, görüntülü aramalar, e-postalar...). Sezgisel ve yönetimi kolay bir arayüz sayesinde müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun ve satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinizin üretkenliğini artırın. Gelişmiş denetim ve koçluk özelliklerimiz, operasyonları yakından izlemenize ve ekip üyelerinizi hızlı bir şekilde eğitmenize olanak tanır. Ringover, 80'den fazla iş aracıyla (CRM, yardım masası...) entegre olarak görevleri daha fazla verimlilik için kolaylaştırıyor.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, küresel kurumsal iletişim için lider, yenilikçi bir iş telefonu sistemidir. Etkili, erişimi kolay ve canlı izleme özellikleriyle iş iletişimlerini yönetmek için oluşturulmuş en akıllı bulut iletişim merkezi ve barındırılan PBX ürünü. Tanıdık CRM ve yardım masası araçlarıyla entegre edilebilen yeni çağ iletişim platformu. TeleCMI - Düşük gecikmeyle yüksek ses kalitesi sunan akıllı bir iş görüşmesi platformu. TeleCMI, sanal numara hizmetleri, SMS hizmetleri, ücretsiz numara hizmetleri, uluslararası işletme numarası çözümleri, telefon görüşmesi API'si, PIOPIY - API tabanlı bir geliştirici telefon platformu, bulut iletişim merkezi hizmetleri ve barındırılan PBX çözümleri sunar.
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