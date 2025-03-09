AI Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcıları insanlarla etkileşimlere çok benzeyen konuşmalara dahil etmek için en son yapay zeka (AI) teknolojilerinden yararlanarak insan-bilgisayar etkileşiminde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Önceden tanımlanmış komut dosyalarına dayanan geleneksel sohbet robotlarının aksine, yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı girdisini dinamik ve bağlamsal olarak alakalı bir şekilde anlamak ve yanıtlamak için doğal dil anlama (NLU) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanır. Yapay zeka sohbet robotlarının kalbinde, kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğitilmiş karmaşık makine öğrenimi modelleri olan büyük dil modelleri (LLM'ler) bulunur. Bu modeller, sohbet robotlarının insan dili kalıplarını ve nüanslarını taklit eden yanıtlar üretmesine, kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak uygun etkileşimler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanır. LLM'ler, çok büyük miktarda veriyi analiz ederek, sohbet robotlarının bağlamı anlamasına, kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin etmesine ve bağımsız olarak anlamlı yanıtlar üretmesine olanak sağlar. Yapay zeka sohbet robotlarının ayırt edici özelliklerinden biri, mevcut uygulamalara veya web sitelerine entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak bağımsız ürünler olarak bağımsız çalışabilme yetenekleridir. Bazı çözümler tescilli iş sistemleriyle entegrasyon yetenekleri sunarken, yapay zeka sohbet robotları özerk bir şekilde çalışacak ve kullanıcılara kesintisiz ve sezgisel konuşma deneyimleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapay zeka sohbet robotlarının çok yönlülüğü, bilgi sağlamak, öneriler sunmak ve hatta içerik oluşturmak da dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyor. Dahası, bu sohbet robotları kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenip gelişerek yanıt verme hızlarını ve işlevselliklerini zaman içinde artırır. Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı geri bildirimlerini ve davranışlarını analiz ederek bireysel tercihlere uyum sağlar ve konuşma yeteneklerini geliştirerek giderek daha insan benzeri bir deneyim sunar. Yapay zeka sohbet robotları; müşteri hizmetleri, içerik üretimi, kişisel yardım ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulamalar bulur. Kullanıcıların teknolojiyle olan etkileşimlerinde devrim yaratma potansiyelleri, bireysel ihtiyaç ve tercihleri karşılayan sezgisel ve uyarlanabilir arayüzler sunma yeteneklerinde yatmaktadır. Bir ürünün yapay zeka sohbet robotu olarak sınıflandırılması için NLU ve ML gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden faydalanması, bağımsız bir çözüm olarak bağımsız çalışması, kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlaması, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli öğrenmesi ve gelişmesi ve iyileştirme için kullanıcı geri bildirimini kolaylaştırması gerekir. zaman içinde performans. Bu kriterler, yapay zeka sohbet robotlarının insan etkileşimini yansıtan gelişmiş konuşma deneyimleri sunmasını ve aynı zamanda çeşitli alanlarda pratik fayda sunmasını sağlar.
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GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Platform, otomatik destek, potansiyel müşteri toplama, toplantı planlama ve gelişmiş analizler dahil olmak üzere bir dizi özelliği destekler. GPT-Trainer'a 25.000'den fazla işletme güveniyor ve çeşitli CRM'ler ve mesajlaşma kanallarıyla sorunsuz bir şekilde entegre oluyor.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücünden yararlanır. Müşteri hizmetleri, pazarlama, bilim, satış, analitik ve müşteri katılımını kapsayan uygulamalarla Younet, müşteri davranışları hakkında bilgi edinmek ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak isteyen işletmeler için çok yönlü bir araçtır. Entelektüel görevlerin üstesinden gelmek için kişisel kullanım için de kullanılabilir. Younet ile yapay zekanın geleceğini deneyimleyin.
SmythOS
smythos.com
SmythOS, işletmelerin yapay zekayı kullanma biçiminde devrim yaratıyor. Türünün ilk örneği olan çığır açan Yapay Zeka İşletim Sistemimiz, uzman yapay zeka aracılarının ağlarını birbirine bağlayarak onların mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışmalarına olanak tanır. Yekpare yapay zekadan farklı olarak bu koordineli yaklaşım, daha karmaşık, uyarlanabilir çözümlere olanak tanır, hiper performansı teşvik eder ve işletmelerin rekabetçi bir ortamda benzeri görülmemiş bir verimlilik ve yenilik elde etmelerini sağlar. Koordineli yapay zeka SmythOS'un çekirdeğidir. Yalıtılmış yapay zeka araçlarını uyumlu bir ağa dönüştürerek işin her alanındaki karmaşık iş akışlarını otomatikleştirir. Bu sinerji, sonuçları güçlendirerek yapay zekayı yalnızca bir araç değil aynı zamanda stratejik bir ortak haline getiriyor. SmythOS ile kurumları rekabetçi bir dünyada başarılı olmak için ihtiyaç duydukları araçlarla donatarak bu geleceği kolay, erişilebilir ve güçlü hale getiriyoruz. Zeka Evrenine hoş geldiniz. Bir INK Content, Inc. Şirketi olan SmythOS'a hoş geldiniz.
WorkHub
workhub.ai
WorkHub, uzak ekipler için hibrid çalışmayı, etkileşimi, üretkenliği ve çalışan moralini sağlamak için işbirliği araçları sunan AI destekli bir ekip başarı platformudur. Platform, tek bir platformla bağlantı, işbirliği ve kutlama tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Diğer platformların fiyatı 1/5'inde uygun fiyatlı konferans, biletler, tanıma ve ödüller sunar. Ayrıca, dahili ve dış ekip üyeleri için sorunsuz ses/video konferans ve mesajlaşma özellikleri ile evrensel bağlantı sağlar. Ayrıca, sorunsuz müşteri deneyimi sunmak için ortak posta kutusu entegrasyonu ile ekip görevlerini ve müşteri sorgularını yönetmek için bir biletleme sistemi vardır. WorkHub, hibrid işyerinde verimliliği ve bağlantıyı artırmak isteyen ekipler için uygun bir çözümdür.
Octocom
octocom.ai
Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış öncesi ve satış sonrası yapay zeka desteği ve her boyuttaki markanın yapay zekamızı kurup entegre etmesine yardımcı olmak için ödüllü 7/24/365 canlı müşteri desteği - hepsi abartılı maliyet olmadan.
DenserAI
denser.ai
Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış, onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlayan öncü bir bulut uygulamasıdır. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.
Zoi
askzoi.ai
Zoi, özellikle web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürmek için tasarlanmış, ChatGPT teknolojisiyle desteklenen, etkileşimli bir yapay zeka platformudur. Zoi, mevcut web sitesi içeriğini, broşürleri ve diğer belgeleri analiz ederek ziyaretçi sorularına özelleştirilmiş yanıtlar sunarak süreçte potansiyel müşteriler oluşturabilir. Zoi'yi benzersiz kılan şey, ziyaretçi/potansiyel demografik ve amaç verilerini toplama, konuşmaları ziyaretçi kişiliğine göre uyarlama ve toplantıları/demoları düzenleme olanağı sağlamasıdır.
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai, işletmelerin chatbotlarla karşılaştığı mevcut tüm sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Metin tabanlı yanıtların ötesinde hızlı, uygun fiyatlı ve Shopify, Wordpress dahil tüm web siteleri veya sektörlerle uyumludur. Voxal.ai ile büyümeyi hızlandırabilir, müşteri katılımını artırabilir, markalaşmayı artırabilir ve dönüşümleri zahmetsizce en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
Salebot
salebot.ai
Salebot, müşteri etkileşimlerini otomatikleştiren ve çeşitli mesajlaşma platformlarıyla entegre çalışan bir sohbet botu oluşturma uygulamasıdır.
InsertChat
insertchat.com
InsertChat, web sitenizdeki kullanıcı etkileşimini artırmak ve müşteri desteğini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir sohbet widget'ıdır. InsertChat, mevcut sitenizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, gerçek zamanlı yardım ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak ziyaretçilerinizle bağlantı kurmanız için dinamik ve etkileşimli bir yol sağlar. * Yapay Zeka Destekli Yanıtlar: Kullanıcı sorgularına doğru ve zamanında yanıtlar sağlamak ve yüksek düzeyde etkileşim ve memnuniyet sağlamak için gelişmiş yapay zekayı kullanır. * Kusursuz Entegrasyon: Çeşitli web sitesi platformları ve teknolojileriyle kolayca bütünleşerek uygulamayı basit ve sorunsuz hale getirir. * Özelleştirilebilir Widget: Sohbet widget'ının görünümünü ve davranışını web sitenizin markasına ve stiline uyacak şekilde uyarlamanıza olanak tanır. * 7/24 Erişilebilirlik: 24 saat destek sağlayarak kullanıcılarınızın ihtiyaç duydukları anda, insan müdahalesine gerek kalmadan yardım alabilmelerini sağlar. * Çok Dilli Destek: Birden fazla dilde destek sunarak küresel bir kitleye erişilebilir olmasını sağlar ve İngilizce konuşamayanlar için kullanıcı deneyimini geliştirir. * Analizler ve Analizler: Kullanıcı etkileşimlerini izler ve kullanıcı davranışını anlamanıza ve destek stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olacak ayrıntılı analizler sağlar.
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax, son derece doğru ve verimli müşteri hizmetleri çözümleri sağlamak için benzersiz iş verilerinizden yararlanmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotu platformudur. Tescilli büyük dil modelleriyle desteklenen ChatMax, kurumsal ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen, güvenli, gizliliğe öncelik veren bir ortam sunar.
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot, Gorgias yardım masasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracısıdır. Müşteri destek taleplerini anında çözümlemek için otomatik, insan benzeri konuşma desteği sağlayarak yanıt sürelerini ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Temel Özellikler: * Anında Yapay Zeka Çözümleri: PerfectBot, müşteri sorularına anında yanıt vermek için Gorgias uygulaması içinde çalışır. * Çok Kaynaklı Eğitim: Yapay zeka, Yardım Merkezinizden, geçmiş müşteri kayıtlarından, Shopify ürün ayrıntılarından, politikalarından ve blog içeriğinden bilgi alır. * Yüksek Otomasyon Oranı: Müşteri biletlerinin %60'ından fazlasını otomatikleştirerek insan temsilcilerinin daha karmaşık konulara odaklanmasına olanak tanır. * Akıllı Devir Senaryoları: PerfectBot, karmaşık sorunları insan temsilcilerine yeniden atayarak kusursuz müşteri desteği sağlayabilir. * Özelleştirme: Markanıza uyum sağlamak için botun adını, avatarını, selamlamalarını ve devir senaryolarını kişiselleştirebilirsiniz. * Yerleşik Gorgias Widget'ı: Yapay zeka yanıtlarını değiştirin, temsilciyi eğitin ve aktarımları doğrudan Gorgias uygulaması içinden özelleştirin.
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI, WhatsApp üzerinden AI destekli sohbet asistanıdır. Belgelerle etkileşim, görev desteği ve içerik oluşturma gibi işlevler sunar.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI, İnsan Düzeyinde Metin, Ses ve Video Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. İşletmelerin sesli ve yazılı konuşma yeteneklerini her ortama yerleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tek bir entegrasyonla sektöre özel akışlara ve kullanıcı davranışlarına göre uyarlanmış çok kanallı akıllı görüşmeler oluşturur.
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark, müşteri hizmetlerini ve katılımını geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli sohbet robotları sunar. Bu sohbet robotları web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere birden fazla kanalda çalışarak 7/24 destek sağlıyor. Temel özellikler arasında otomatik müşteri hizmetleri, satış yardımı, randevu planlaması ve Square Booking ve Calendly gibi platformlarla entegrasyon yer alıyor. ChatSpark'ın sohbet robotları özelleştirilebilir, çok dillidir ve büyük hacimli sorguları yönetebilme kapasitesine sahiptir; bu da onları her büyüklükteki işletme için uygun kılar. Hizmet, maliyetleri azaltmayı, verimliliği artırmayı ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmayı amaçlıyor.
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir yolunu sunar. Bu araç, hızlı ve zahmetsizce güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için etkili çözümler arayan işletmeler için idealdir. Girişimciler ve küçük işletmeler için mükemmel olan Stunning.so, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanıcı dostu teknolojiyi vurguluyor.
KaraboAI
karabo.ai
Yalnızca kullanıcı isteklerine yanıt vermekle kalmayıp aynı zamanda eylemler gerçekleştiren, kendi verilerinizle özel AI Chatbot'lar oluşturun.
Seam AI
getseam.ai
Seam AI, akıllı cihazlar ile IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin kusursuz entegrasyonu konusunda uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir platformdur. Bağlantıyı geliştirmek ve operasyonları kolaylaştırmak için tasarlanan GetSeam, işletmelerin ve bireylerin çeşitli akıllı cihazları tek bir birleşik arayüzden yönetmesini ve kontrol etmesini kolaylaştıran araçlar ve hizmetler sağlar. Birlikte çalışabilirlik, güvenlik ve kullanım kolaylığına odaklanan GetSeam, modern akıllı teknolojinin karmaşıklıklarını basitleştirerek onu kullanıcılar için daha erişilebilir ve verimli hale getirmeyi hedefliyor.
STAN AI
stan.ai
STAN ilk dijital mülk yöneticisi asistanıdır. Mülk yöneticilerine yönelik metinlere ve e-postalara 7/24 yanıt vermek için yapay zekayı kullanır. STAN, sektörde 20 yıldan fazla çalışmış ve Kuzey Amerika'nın en büyük yönetim şirketinde çalışmış iki eski mülk yönetimi yöneticisi tarafından 2019 yılında kuruldu. STAN, Rogers, FedEx, Ulusal Araştırma Danışmanı, George Brown College, StartUp Canada, Waterloo Hızlandırıcı Merkezi ve daha fazlası tarafından tanınan ödüllü bir platformdur!
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat, işlerinizi iyileştirmek için yapay zeka tabanlı sohbet ve medya oluşturma araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT, kullanıcıların tarayıcıda özelleştirilebilir otonom AI ajanları oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayan bir platformdur.
AiryChat
airychat.com
AiryChat, yapay zeka destekli sanal asistanlarla kullanıcıların iş, eğitim ve yaşamda daha fazla verim elde etmesine yardımcı olan bir sohbet platformudur.
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların kod yazmadan özelleştirilmiş AI uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir platformdur. Otomasyon ve içerik üretimi destekler.
Arconar
arconar.com
Arconar, yapay zeka modellerini temel alan çeşitli modüller aracılığıyla doğru içerik sonuçları elde etmemizi sağlayan bir yapay zeka modül pazarıdır. Pazar yeri, diğer birçok farklı aracın yanı sıra, Google reklamları oluşturma, Instagram reklamları oluşturma, blog yazıları yazma ve e-ticaret siteleri için ürün başlıkları oluşturma gibi kullanıcıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış modüller içerir.
ChatGate
chatgate.ai
Chatgate AI, Chatgpt, Gemini ve Claude ile hepsi bir arada bir platform ve binlerce küresel AI ürünü için gezgin. * AI Mağazası: Chatgate AI'nın en büyük satış noktası, her türlü üretken yapay zekayı kapsayan binlerce AI aracı ve platformu bulabileceğiniz AI mağazasıdır. Bu araçları daha hızlı aradığınızı bulmak için segmentlere ayırabilirseniz kullanışlı olsa da, sunulan çok çeşitli seçeneklerle tartışamazsınız. * GPTS: Chatgate AI ayrıca, kod danışmanı, motivasyon asistanı ve daha fazlası gibi belirli ihtiyaçlara göre uyarlanmış chatbotlara erişim sağlar. Bu araçlar aslında chatgpt ile aynıdır, ancak onları belirli ihtiyaçlara biraz daha uyarlamak için yeni bir boya işi ile. Bu farklı uygulamalar şu anda çok fazla farklılık göstermese de, teknoloji ilerledikçe geliştirmeleri için çok fazla potansiyel var. * AI chatbots: Chatgate AI ayrıca kendi yerleşik AI özelliklerine sahiptir, bu da yukarıdaki örneğimizde yaptığımız gibi, soru sormak, bir fikri genişletmek veya hatta tam içerik parçaları oluşturmak için chatbots yelpazesini kullanmanıza olanak tanır.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me, müşteri hizmetleri, e-ticaret, bankacılık, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yapay zeka destekli sohbet robotu hizmetleri sağlayan bir web sitesidir. Jaweb, müşteri destek deneyimlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet robotu platformu sunar. Sohbet robotları, müşteri sorgularının ve sorunlarının %80'e kadarını ele alacak şekilde tasarlanarak çözüm süresini kısaltır. Platform, satış dönüşüm oranlarını artırdığını ve akıllı, kişiselleştirilmiş etkileşimler yoluyla müşteri katılımını artırdığını iddia ediyor.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI, doğal dil ile veri analizi yapmayı kolaylaştıran bir yapay zeka uygulamasıdır. Karmaşık sorgular olmadan hızlı raporlar oluşturur.
Chat Data
chat-data.com
Sohbet Verileri, yapay zeka sohbet robotları oluşturmak ve web sitelerine entegre etmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur. Bu özelleştirilebilir sohbet robotları, kullanıcı tarafından sağlanan veriler (belgeler veya ilgili web sitesi içeriğine bağlantılar) kullanılarak eğitilebilir. Sohbet robotları, kendilerine öğretilen içerikle ilgili soruları yanıtlayacak ve böylece 7/24 müşteri desteği sağlamaya yardımcı olacak şekilde tasarlandı. Chat Data, genel sohbet robotları oluşturmanın yanı sıra, tıbbi sohbet robotları oluşturmaya yönelik özel modeller de sunuyor. Bu Tıbbi Sohbet modelleri aynı zamanda belirli dilsel ve kişilik özelliklerine sahip sohbet robotları geliştirmek için de kullanılabilir. Kullanıcılara, sohbet robotlarının modeli için GPT-3.5 Turbo ve GPT-4 arasında seçim yapma olanağı sunuluyor. Platform birden fazla dili destekleyerek küresel bir kitleye kullanılabilirlik sağlıyor. Sohbet Verileri, kullanıcılara sohbet robotu yarattıklarını başkalarıyla paylaşma olanağı sağlar. Aynı zamanda veri gizliliğini de vurgulayarak konuşma geçmişlerinin sunucularında saklanmasını değil, kullanıcının tarayıcısında tutulmasını sağlar. Platform, kullanıcıların chatbot eğitim süreçlerini kişiselleştirmelerine ve chatbot widget'ını doğrudan özel bir model uç noktasıyla entegre etmelerine olanak tanıyor. Arayüz, kullanıcının marka kişiliğine uygun hale getirilecek şekilde özelleştirilebilir ve farklı veri formatlarını kullanarak sohbet robotunu eğitebilir. SSS bağlantılarını entegre etmek, sohbet robotunun görünümünü özelleştirmek, üçüncü taraf araçlarını entegre etmek ve genel sohbet robotları için hız sınırlaması uygulamak gibi gelişmiş özellikler de mevcuttur. Analitik araçlar platforma dahil edilerek kullanıcıların chatbot konuşmalarından içgörü elde etmesine, kullanıcı tabanının coğrafyasını anlamasına ve gelecekteki etkileşimler için potansiyel müşteriler toplamasına olanak tanıyor. Tıbbi sohbet modellerinin kullanımı aynı zamanda endüstri standardı veri şifreleme yöntemlerini kullanan HIPAA ile de uyumludur. Genel olarak Sohbet Verileri, kullanıcılara eğitim süreçleri ve görünümlerinden son kullanım ve analitiklerine kadar sohbet robotu oluşturmaları üzerinde geniş kapsamlı kontrol sağlamak üzere tasarlanmıştır. geri bildirim.
sitenote
sitenote.ai
sitenote, web sitesi bildirimleri, modeller ve yapay zeka destekli sohbet robotları için bir CMS'dir (İçerik Yönetim Sistemi). Pazarlamacıların herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden web sitesi dönüşüm oranlarını artıracak kampanyalar başlatmasına yardımcı olur.
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot, çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre eden ve yorumlayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Veri analizini basitleştirir ve kullanıcı dostu bir formatta içgörüler sunarak bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.
Droxy
droxy.ai
Droxy ile her türlü içeriği ilgi çekici bir yapay zeka sohbet robotuna dönüştürün. Eğitim, iş ve ötesinde bilgi paylaşımını geliştirmek için idealdir. Droxy, işletmeniz hakkında her şeyi bilen ve müşterilerinizle markanızın sesiyle konuşabilen, müşteriye dönük yapay zeka temsilcileri oluşturmanıza olanak tanır. Bu temsilciler, çeşitli kanallarda çok çeşitli müşteri sorgularını ele alabilir, potansiyel müşterileri değerlendirebilir, randevu alabilir ve ürünleriniz ve hizmetlerinizle ilgili karmaşık müşteri sorularına yanıt verebilir. Oluşturulması, yönetilmesi, izlenmesi ve ölçeklendirilmesi kolaydır; dakikalar içinde bir temsilcinin hazır olmasını sağlayabilirsiniz!
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform, uygulama geliştirme, veri depolama ve analizi için bulut bilişim hizmetleri sunan bir platformdur.
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği ile müşteri hizmetleri sürecini kolaylaştıran bir mesajlaşma platformudur.
Jasper
jasper.ai
Jasper, çeşitli platformlarda içerik oluşturan, marka sesini koruyan ve kullanıcıların içerik üretimini hızlandıran bir yapay zeka asistanıdır.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, içerik oluşturma, işbirliği ve sosyal medya paylaşımı için kullanılan kullanıcı dostu bir platformdur.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, içerik oluşturma ve AI chatbot geliştirme için kapsamlı araçlar sunan bir yazılım uygulamasıdır. Kullanıcıların çeşitli içerik türlerini kolayca yazmalarını sağlar.
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Perplexity
perplexity.ai
Perplexity AI, doğal dil ile sorgulama yaparak gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir AI destekli araştırma ve arama motorudur.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini açarsınız: * Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz (ChatGPT Plus gibi aylık abonelik yerine) * Sohbet konuşmanız OpenAI/Claude/vb. tarafından eğitim amacıyla KULLANILMAYACAKTIR. * Birleşik bir arayüzde birden fazla modelle rahatça sohbet edin * Tonlarca özelliğe sahip profesyonel, gelişmiş bir sohbet arayüzünün keyfini çıkarın * Typing Mind öncelikle çevrimdışıdır ve varsayılan olarak özeldir. Tüm verileriniz, mesajlarınız ve API anahtarlarınız cihazınızda yerel olarak depolanır ve bunları sizden başka kimse göremez.
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys, web tabanlı bir AI platformudur; karmaşık görevleri otomatikleştirir, verimliliği artırır ve kullanıcıların iş süreçlerini kolaylaştırır.
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin AI ajanları oluşturup yönetmesini sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Magai
magai.co
Magai, içerik oluşturuculara AI tabanlı araçlar sunarak içerik yaratım sürecini hızlandıran bir platformdur.
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI, işletmeler için konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, yapay zeka destekli bir teknoloji şirketidir. Şirketin amacı, işletmelerin sohbet robotlarını kullanarak müşteri hizmetleri ve destek operasyonlarını otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olmaktır. EBI.AI, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına, maliyetleri düşürmesine ve verimliliği artırmasına yardımcı olmak amacıyla her işletmenin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilen yapay zeka destekli çözümler sunar.
ODIN
getodin.ai
Odin, kullanıcıların içerik oluşturma, belge yönetimi ve bilgi analizi yapmalarını sağlayan, tarayıcı tabanlı bir AI platformudur.
Andi
andisearch.com
Andi, kullanıcıların sorularına doğrudan ve özetlenmiş yanıtlar veren AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcı verilerini toplamaz ve izleme yapmaz.
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot, işletmelerin ve bireylerin kolayca kendi AI sohbet botlarını oluşturmasını sağlayan bir uygulamadır.
AfforAI
afforai.com
AfforAI, araştırmacıların belgeleri özetlemesine, çevirmesine ve yönetmesine yardımcı olan bir AI sohbet botudur.
AlphaSense
alpha-sense.com
Alphasense, iş kararlarını desteklemek için piyasa istihbaratı sunan, içerik ve verileri hızlıca analiz eden bir platformdur.
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar sağlamak için belgeleri, bilgi tabanlarını, geçmiş destek bildirimlerini ve diğer veri kaynaklarını anlamsal olarak analiz ederek çalışır. Bu, müşteri desteği maliyetlerini %30'a kadar önemli ölçüde azaltır. Twig'in yapay zeka modelleri, halka açık veriler üzerinde eğitilerek kullanıcı sorularına ilgili yanıtları güvenle bulmasına ve önermesine olanak tanır. Önerilen yanıtlar, kullanıcılara ek bilgileri nerede bulabileceklerini göstererek yanıtın güvenilirliğini artıran alıntılar içerir. Twig ayrıca sıkıcı görevleri otomatikleştirerek ve yoğun çalışmanın yerini insan empatisiyle değiştiren güçlü araçlar sağlayarak destek temsilcilerinin daha üretken olmasına yardımcı olur. Temsilcilerin yanıt kalitesine daha yüksek minimum standartlar getirerek ve yanıtlardaki potansiyel riskleri fark etmelerine yardımcı olarak müşteri etkileşiminin kalitesini artırmasına olanak tanır. Twig, en popüler dokümantasyon ve bilgi tabanı ürünleriyle entegre olabilir ve gizliliğin korunmasını sağlamak için kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (PII) kaldırarak verileri temizler. Twig, teknik sorulara doğru, ilgili ve hızlı yanıtlar sağlayarak müşteri deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır.
Gleen AI
gleen.ai
Gleen AI, müşteri başarı ekipleri için geliştirilmiş, özelleştirilebilir ve çok dilli yapay zeka araçları sunan bir platformdur.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Microsoft Copilot, kullanıcıların Microsoft 365 uygulamalarında içerik oluşturma, analiz etme ve işbirliği yapma süreçlerini kolaylaştıran AI destekli bir araçtır.
Persana AI
persana.ai
Persana AI, satışları ve pazarlama süreçlerini iyileştirmek için veri analizi ve otomasyon sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, ekiplerin yapay zeka ile işbirliği yaparak verimliliği artırmasını sağlayan bir platformdur.
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. Dash AI, web arayüzüne ek olarak güçlü bir Slack entegrasyonuna da sahiptir. Sık sorulan sorulara otomatik yanıt verebildiği şirket Slack kanallarına eklenebiliyor. Dashworks şu anda bir şirketin teknoloji yığınındaki 20'den fazla uygulamayla entegre oluyor.
Swimm
swimm.io
Swimm, geliştirici ekipler için bilgi yönetimi aracı olup, kodlarını belgelemelerini ve paylaşmalarını kolaylaştırır. Ekibin verimliliğini artırır.
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