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AI Chatbot Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Namibya
Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcıları insanlarla etkileşimlere çok benzeyen konuşmalara dahil etmek için en son yapay zeka (AI) teknolojilerinden yararlanarak insan-bilgisayar etkileşiminde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Önceden tanımlanmış komut dosyalarına dayanan geleneksel sohbet robotlarının aksine, yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı girdisini dinamik ve bağlamsal olarak alakalı bir şekilde anlamak ve yanıtlamak için doğal dil anlama (NLU) ve makine öğrenimi (ML) algoritmalarını kullanır. Yapay zeka sohbet robotlarının kalbinde, kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğitilmiş karmaşık makine öğrenimi modelleri olan büyük dil modelleri (LLM'ler) bulunur. Bu modeller, sohbet robotlarının insan dili kalıplarını ve nüanslarını taklit eden yanıtlar üretmesine, kişiselleştirilmiş ve bağlamsal olarak uygun etkileşimler sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanır. LLM'ler, çok büyük miktarda veriyi analiz ederek, sohbet robotlarının bağlamı anlamasına, kullanıcı ihtiyaçlarını tahmin etmesine ve bağımsız olarak anlamlı yanıtlar üretmesine olanak sağlar. Yapay zeka sohbet robotlarının ayırt edici özelliklerinden biri, mevcut uygulamalara veya web sitelerine entegrasyon ihtiyacını ortadan kaldırarak bağımsız ürünler olarak bağımsız çalışabilme yetenekleridir. Bazı çözümler tescilli iş sistemleriyle entegrasyon yetenekleri sunarken, yapay zeka sohbet robotları özerk bir şekilde çalışacak ve kullanıcılara kesintisiz ve sezgisel konuşma deneyimleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yapay zeka sohbet robotlarının çok yönlülüğü, bilgi sağlamak, öneriler sunmak ve hatta içerik oluşturmak da dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyor. Dahası, bu sohbet robotları kullanıcı etkileşimlerinden sürekli olarak öğrenip gelişerek yanıt verme hızlarını ve işlevselliklerini zaman içinde artırır. Yapay zeka sohbet robotları, kullanıcı geri bildirimlerini ve davranışlarını analiz ederek bireysel tercihlere uyum sağlar ve konuşma yeteneklerini geliştirerek giderek daha insan benzeri bir deneyim sunar. Yapay zeka sohbet robotları; müşteri hizmetleri, içerik üretimi, kişisel yardım ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde uygulamalar bulur. Kullanıcıların teknolojiyle olan etkileşimlerinde devrim yaratma potansiyelleri, bireysel ihtiyaç ve tercihleri karşılayan sezgisel ve uyarlanabilir arayüzler sunma yeteneklerinde yatmaktadır. Bir ürünün yapay zeka sohbet robotu olarak sınıflandırılması için NLU ve ML gibi gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden faydalanması, bağımsız bir çözüm olarak bağımsız çalışması, kullanıcı girdisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlaması, kullanıcı etkileşimlerinden sürekli öğrenmesi ve gelişmesi ve iyileştirme için kullanıcı geri bildirimini kolaylaştırması gerekir. zaman içinde performans. Bu kriterler, yapay zeka sohbet robotlarının insan etkileşimini yansıtan gelişmiş konuşma deneyimleri sunmasını ve aynı zamanda çeşitli alanlarda pratik fayda sunmasını sağlar.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir yapay zeka sistemidir. İlgi çekici konuşmalar yapmak, içgörüler kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve yapay zekanın geleceğine tanık olmak için tek bir yerden kullanın.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI, sorguları doğal dildeki tahmini metni kullanarak yanıtlayan, AI sohbet robotu destekli bir araştırma ve konuşmaya dayalı arama motorudur. 2022'de kullanıma sunulan Perplexity, web'deki kaynakları kullanarak yanıtlar üretiyor ve metin yanıtındaki bağlantıları belirtiyor.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini, Google'ın en iyi yapay zeka modelleri ailesine doğrudan erişmenizi sağlar; böylece şunları yapabilirsiniz: - Yazma, beyin fırtınası yapma, öğrenme ve daha pek çok konuda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan özetleyin ve hızlı bilgi bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla ya...
Claude
claude.ai
Claude by Anthropic, Anthropic tarafından geliştirilmiş ve en iyi çalışmanızı yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve emniyetli olacak şekilde eğitilmiş yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük yapay zeka arkadaşınız. Microsoft Copilot üretkenliği artırmak, yaratıcılığın kilidini açmak için yapay zekanın gücünden yararlanır ve basit bir sohbet deneyimiyle bilgileri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Intercom
intercom.com
Intercom, otomasyon ve insan desteği genelinde kesintisiz bir müşteri deneyimi sağlayan, maliyetleri düşürürken müşteri memnuniyetini artıran tek eksiksiz Müşteri Hizmetleri çözümüdür. Çoğu müşteri görüşmesinin insan desteğine ihtiyaç duymadan başarıyla çözüldüğü, ekibin daha yüksek değere sahip müş...
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind, tüm popüler AI modellerindeki AI sohbetlerini API anahtarınızla (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini vb.) kullanmanıza olanak tanıyan bir Sohbet kullanıcı arayüzüdür. API anahtarını Typing Mind gibi bir Sohbet Kullanıcı Arayüzü ön ucuyla kullanarak aşağıdaki avantajların kilidini aça...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç pak...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
AfforAI
afforai.com
Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız olan temel bulguları çıkarın. Afforai, güvenilir araştırmal...
Andi
andisearch.com
Andi, üretken yapay zekayı kullanarak yeni nesli arıyor. Andi, bağlantılar yerine size akıllı bir arkadaşınıza sormak gibi yanıtlar veriyor. Andi, sorulara yanıtlar oluşturmak ve en iyi kaynaklardan alınan bilgileri açıklamak ve özetlemek için canlı verilerle birleştirilmiş dil modellerini kullanıyo...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıc...
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI, işletmelerin bir AI iş gücü oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur. Satış ve pazarlamadan müşteri desteği ve operasyonlara kadar çok çeşitli görevleri otomatikleştirebilecek yapay zeka temsilcilerini işe almak için araçlar ve çözümler sağl...
Magai
magai.co
Magai, içerik oluşturucuların oluşturma sürecini hızlandırmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir platformdur. Güçlü araç seti, sezgisel sohbet arayüzü ve son teknoloji yapay zeka modelleri sayesinde kullanıcıların içeriği hızlı ve doğru bir şekilde oluşturmasına ve hassaslaştırmasına olanak tan...
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai, kullanıcıların görevleri otomatikleştirmek, içerik oluşturmak, soruları yanıtlamak ve daha fazlasını yapmak için özelleştirilmiş yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan, kodsuz bir yapay zeka uygulama oluşturucusudur. Metin oluşturma, sohbet robotları, görüntü oluşturma, iş a...
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys, üretkenlikte devrim yaratmak ve karmaşık görevleri basitleştirmek için tasarlanmış güçlü, yeni bir web tabanlı yapay zeka aracısıdır. Günlük yaşamı iyileştirmek için mevcut en gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır. Temel Özellikler ve Faydalar * Web Tabanlı Platform: Cognosys'e web u...
ODIN
getodin.ai
Odin AI, işletmeler, devlet kurumları ve yeni kurulan şirketler için oyunu değiştiriyor. Bu kapsamlı yapay zeka platformu, operasyonları kolaylaştıran ve üretkenliği artıran özellikler sunarak görsel tutarlılık ve marka uyumluluğu sağlar. Kişiselleştirilmiş içerik oluşturma, sohbet robotu etkileşim...
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot, işletmelerin ve bireylerin birkaç dakika içinde kendi AI sohbet robotlarını oluşturmalarına olanak tanıyan, kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucusudur. PDF'ler, CSV'ler, DOCX dosyaları, URL'ler ve hatta ses ve video gibi çeşitli dosya türlerinden ayrıntılı bilgiler alabilir. B...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT, kullanıcıların özelleştirilebilir otonom AI aracılarını doğrudan tarayıcıda oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan özerk bir Yapay Zeka Aracısı platformudur. Yapay zeka temsilcinize bir isim ve hedef atayın ve belirlenen hedefi gerçekleştirmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkması...
Salebot
salebot.ai
SaleBot, Vkontakte, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp ve Instagram gibi çeşitli mesajlaşma platformlarında müşteri etkileşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü bir sohbet robotu oluşturucusudur. Bu platform, işletmelerin herhangi bir programlama bilgisi gerektirmeden iletişim...
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI, ChatGPT, Gemini ve Claude'un yer aldığı hepsi bir arada bir platformdur ve binlerce küresel AI ürününün yönlendiricisidir. * Yapay Zeka Mağazası: ChatGate Yapay Zeka'nın en büyük satış noktası, tüm üretken yapay zeka türlerini kapsayan, deneyebileceğiniz binlerce yapay zeka aracını ve ...
younet.ai
younet.ai
Younet, kullanıcıların veri bilgisine dayalı olarak kişiselleştirilmiş yapay zeka modelleri oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka (AI) tarafından desteklenen yenilikçi bir platformdur. Platformumuz, kullanıcı sorgularını anlamak ve bunlara doğru yanıtlar vermek için doğal dil işlemenin (NLP) gücü...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ay...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense, dünyanın en gelişmiş şirketlerinin karar verme süreçlerindeki belirsizliği ortadan kaldırma yöntemidir. Kanıtlanmış yapay zeka üzerine kurulu pazar zekası ve arama ile AlphaSense, hisse senedi araştırmaları, şirket kayıtları, etkinlik transkriptleri, uzman çağrıları, haberler, ticari der...
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp'taki ChatGPT Plus, doğrudan WhatsApp üzerinde güçlü bir AI sohbet robotu deneyimi sunar. PocketAI ile OpenAI'nin GPT-4 Turbo ve ChatGPT Enterprise dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka modellerini kullanarak üretkenliği ve yaratıcılığı artırabilirsiniz. PocketAI'nin bazı temel öz...
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia, kullanıcıların sorularına hızlı ve verimli bir şekilde doğru yanıtlar bulmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan bir Yapay Zeka Analisti ile kullanıcıların geniş pazar araştırması, hedefe yönelik bilgi çıkarma ve daha fazlasını arama...
Twig
twig.so
Twig, kullanıcıların sonsuz sayfalarca belgeyi tarayarak saatler harcamak zorunda kalmadan, teknik belgelerden ihtiyaç duydukları yanıtları hızlı ve kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, müşterilerin karmaşık sorularına doğru yanıtlar s...
Gleen AI
gleen.ai
Glenn olarak misyonumuz müşterilerimizin müşterilerini memnun etmektir. Gleen AI, müşteri başarısı ekipleri için dünyanın en doğru ve yetenekli üretken yapay zekasıdır. Üretken yapay zekamız halüsinasyon görmez, 2 saatten daha kısa sürede devreye alınabilir, önde gelen yardım masası çözümleriyle ent...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ...
SmythOS
smythos.com
SmythOS, işletmelerin yapay zekayı kullanma biçiminde devrim yaratıyor. Türünün ilk örneği olan çığır açan Yapay Zeka İşletim Sistemimiz, uzman yapay zeka aracılarının ağlarını birbirine bağlayarak onların mükemmel bir uyum içinde birlikte çalışmalarına olanak tanır. Yekpare yapay zekadan farklı ola...
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içeri...
Swimm
swimm.io
Swimm, etkili bilgi paylaşımına kendini adamış geliştirici ekipleri için oluşturulmuş, koda yönelik bir bilgi yönetimi aracıdır. Swimm ile her geliştirici kodu hızlı bir şekilde anlayabilir ve ona katkıda bulunabilir.
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me, müşteri hizmetleri, e-ticaret, bankacılık, eğitim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yapay zeka destekli sohbet robotu hizmetleri sağlayan bir web sitesidir. Jaweb, müşteri destek deneyimlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için yapay zeka destekli bir sohbet ...
Arconar
arconar.com
Arconar, yapay zeka modellerini temel alan çeşitli modüller aracılığıyla doğru içerik sonuçları elde etmemizi sağlayan bir yapay zeka modül pazarıdır. Pazar yeri, diğer birçok farklı aracın yanı sıra, Google reklamları oluşturma, Instagram reklamları oluşturma, blog yazıları yazma ve e-ticaret sitel...
AiryChat
airychat.com
AiryChat, kullanıcıların işte, çalışmalarında ve hayatta daha fazlasını başarmalarına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir sanal asistan sohbet platformudur. Konuşmalı sohbet yoluyla özelleştirilmiş yardım sağlamak için üretken yapay zeka gibi gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanır. Kullanıcı...
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark, müşteri hizmetlerini ve katılımını geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli sohbet robotları sunar. Bu sohbet robotları web siteleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere birden fazla kanalda çalışarak 7/24 destek sağlıyor. Temel özellikler arasında otomati...
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir...
Persana AI
persana.ai
Yapay Zekayla Güçlendirilmiş Satış Zekası YCombinator tarafından desteklenen, yapay zeka odaklı satış geliştirme ortağınız Persana AI ile geleceğe dalın. Satış sonuçlarınızı güçlendirmek ve gelirinizi artırmak için buradayız. Öne çıkanlar: * Yapay Zeka Otomasyonları: Veriye dayalı içgörülerle yüks...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai, işletmelerin chatbotlarla karşılaştığı mevcut tüm sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Metin tabanlı yanıtların ötesinde hızlı, uygun fiyatlı ve Shopify, Wordpress dahil tüm web siteleri veya sektörlerle uyumludur. Voxal.ai ile büyümeyi hızlandırabilir, müşteri katılımını artırabilir, markal...
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot, çeşitli kaynaklardan gelen verileri entegre eden ve yorumlayan, yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Veri analizini basitleştirir ve kullanıcı dostu bir formatta içgörüler sunarak bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.
Chat Data
chat-data.com
Sohbet Verileri, yapay zeka sohbet robotları oluşturmak ve web sitelerine entegre etmek için tasarlanmış çok yönlü bir platformdur. Bu özelleştirilebilir sohbet robotları, kullanıcı tarafından sağlanan veriler (belgeler veya ilgili web sitesi içeriğine bağlantılar) kullanılarak eğitilebilir. Sohbet...
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer, müşteri hizmetleri verimliliğini ve kişiselleştirmeyi geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir müşteri etkileşimi platformudur. İnsan müşteri hizmetleri temsilcilerine olan ihtiyacı azaltarak 7/24 kullanılabilirlik, sorulara hızlı yanıt ve önemli maliyet tasarrufu sunar. Pl...
InsertChat
insertchat.com
InsertChat, web sitenizdeki kullanıcı etkileşimini artırmak ve müşteri desteğini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir sohbet widget'ıdır. InsertChat, mevcut sitenizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek, gerçek zamanlı yardım ve kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak ziya...
DenserAI
denser.ai
Denser, kurumsal müşteriler için tasarlanmış, onlara kendi kurumsal verileriyle genAI yeteneklerinden yararlanma olanağı sağlayan öncü bir bulut uygulamasıdır. Denser, kullanıcıların kapsamlı, konuşmaya dayalı sorgular oluşturmasına ve veri kümelerinden kesin yanıtlar almasına olanak tanır.
Octocom
octocom.ai
Octocom, e-ticaret mağazalarına yönelik, rutin görevler için müşteri desteğini otomatikleştiren ve ekibinizin yalnızca istisnai durumlarla ilgilenmesine olanak tanıyan bir yapay zeka müşteri destek platformudur. Büyük e-ticaret platformları ve yardım masalarıyla tek tıklamayla entegrasyon, satış önc...
WorkHub
workhub.ai
WorkHub, uzak ekiplere hibrit çalışmayı mümkün kılmak, katılımı, üretkenliği ve çalışanların moralini artırmak için işbirliği araçları sunan, yapay zeka destekli bir ekip başarı platformudur. Platform, tüm bağlantı, işbirliği ve kutlama ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılayacak şekilde tasarlan...
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks, şirketlerin bilgilerini her çalışan için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmesine yardımcı olan bir yapay zeka üretkenlik platformudur. Dash AI bilgi asistanı işle ilgili soruları anında yanıtlıyor, ilgili içerik üretiyor, belgeleri, mesajları, görevleri ve daha fazlasını buluyor. D...
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI, işletmeler için konuşmaya dayalı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, yapay zeka destekli bir teknoloji şirketidir. Şirketin amacı, işletmelerin sohbet robotlarını kullanarak müşteri hizmetleri ve destek operasyonlarını otomatikleştirmesine ve kolaylaştırmasına yardımcı olmakt...
Droxy
droxy.ai
Droxy ile her türlü içeriği ilgi çekici bir yapay zeka sohbet robotuna dönüştürün. Eğitim, iş ve ötesinde bilgi paylaşımını geliştirmek için idealdir. Droxy, işletmeniz hakkında her şeyi bilen ve müşterilerinizle markanızın sesiyle konuşabilen, müşteriye dönük yapay zeka temsilcileri oluşturmanıza ...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat: Konuşmaya Dayalı Yapay Zekada Devrim Yaratıyor Son teknoloji sohbete dayalı yapay zeka çözümleri için önde gelen adresiniz olan AI4Chat'e hoş geldiniz. AI4Chat'te işletmelerin müşterileriyle etkileşimini dönüştürmek, operasyonları kolaylaştırmak ve kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için ...
KaraboAI
karabo.ai
Yalnızca kullanıcı isteklerine yanıt vermekle kalmayıp aynı zamanda eylemler gerçekleştiren, kendi verilerinizle özel AI Chatbot'lar oluşturun.
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI, İnsan Düzeyinde Metin, Ses ve Video Konuşmalı Yapay Zeka Platformudur. İşletmelerin sesli ve yazılı konuşma yeteneklerini her ortama yerleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Tek bir entegrasyonla sektöre özel akışlara ve kullanıcı davranışlarına göre uyarlanmış çok kanallı akıllı görüşmel...
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot, Gorgias yardım masasıyla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka aracısıdır. Müşteri destek taleplerini anında çözümlemek için otomatik, insan benzeri konuşma desteği sağlayarak yanıt sürelerini ve operasyonel maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Te...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax, son derece doğru ve verimli müşteri hizmetleri çözümleri sağlamak için benzersiz iş verilerinizden yararlanmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir yapay zeka sohbet robotu platformudur. Tescilli büyük dil modelleriyle desteklenen ChatMax, kurumsal ihtiyaçlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen...