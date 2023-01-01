Alternatifler - Table Duck
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Continually
continual.ly
Web siteniz için ücretsiz sohbet robotları ve canlı sohbet. Sohbet robotu oluşturucuyu sürükleyip bırakın, kodlama becerisi gerekmez.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Messagely
messagely.com
Contactly'nin müşteri destek yazılımı ve mesajlaşma platformu. Daha mutlu müşterilerle daha anlamlı görüşmeler yapın ve işinizi daha hızlı büyütün.
Landbot
landbot.io
En Güçlü Kodsuz Chatbot Oluşturucu Gelirinizi artırın, operasyonel maliyetleri azaltın ve müşterilerinizi memnun edin.
Omnichat
omnichat.ai
Çok Kanallı Mesajlaşma ile E-Ticaret Pazarlamasını otomatikleştirin. Canlı Sohbet, Sohbet Robotları ve Pazarlama Otomasyonu ile çok kanallı mesajlaşma CRM'si ile daha hızlı büyüyün ve daha fazla satış elde edin.
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Userlike
userlike.com
Anlık sohbetleri uzun vadeli müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizi yakınınızda tutan canlı sohbet yazılımı. Sohbeti web sitenizden başlatın, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişimde kalın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Haptik
haptik.ai
Haptik, markaların 20 kanal ve 100'den fazla dilde yapay zeka odaklı, kişiselleştirilmiş, konuşma deneyimleriyle kullanıcıları edinmesine, dönüştürmesine, etkileşime geçmesine ve memnun etmesine yardımcı oluyor.
WotNot
wotnot.io
Mevcut ve gelecekteki müşterilerinizle olan etkileşimlerinizi bugün otomatikleştirin! Bot oluşturmak kolaydır ancak istenen sonuçları elde etmek zordur. WotNot tam da bu noktada devreye giriyor ve sizin için hazırlanmış bir hizmet sunuyor. Kodsuz sohbet robotu platformumuzla, personel sayımızı artır...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
GoSquared
gosquared.com
Pazarlama otomasyonu, canlı sohbet ve gerçek zamanlı analizlerle işinizi büyütün.
yellow.ai
yellow.ai
Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.
Pypestream
pypestream.com
Pypestream, müşteri hizmetlerine yönelik bir Amerikan kurumsal konuşma yapay zeka çözümüdür. Nisan 2015'te Genesis Media LLC'nin kurucu ortağı Richard Smullen tarafından kuruldu. Pypestream'in New York City ve San Francisco'da ofisleri bulunmaktadır. İşletmeleri tüketicilerle buluşturmayı amaçlayan ...
LivePerson
liveperson.com
Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.
Whisbi
whisbi.com
Whisbi provides a mobile-first conversational sales & marketing platform for B2C enterprises. Our solution creates an opportunity for Sales & Marketing professionals to increase sales conversion, improve live engagement and provide a differentiating online customer experience. Whisbi combines all co...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
Payemoji
payemoji.com
Payemoji, her türlü müşterinin ve çalışanın WhatsApp Business gibi günlük mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yolculuk yapmasına olanak tanıyan çok kanallı bir mesajlaşma hizmetidir. BT becerisi gerekmez. İndirilecek mobil uygulama yok.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, işletmelerin WhatsApp ve diğer sosyal mesajlaşma kanalları üzerinden müşterilerine satış yapmasına ve müşterilerine destek vermesine yardımcı olan bir müşteri iletişim platformudur. Öne çıkan özellikler: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - WhatsApp sohbet robotu - WhatsAp...
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne, müşterilerinize gerçek zamanlı olarak ürünleri göstermek ve önermek için entegre kataloğa sahip tek görsel sohbettir (canlı sohbet, sohbet robotu ve Mesajlaşma). Sosyal kanallarınız ve e-mağazanız üzerinden insan temsilciler veya chatbot aracılığıyla 7/24 kişiselleştirilmiş yardım sunun. Cha...
Watermelon
watermelon.ai
GPT-4 sohbet robotunuzu dakikalar içinde oluşturun, web sitenizi kazıyın, belgelerinizi yükleyin ve müşteri hizmetleri ekibinizin iş yükünü azaltın. Müşterileriniz ve çalışanlarınız buna bayılacak.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Twixor
twixor.com
Twixor redefines CX with Generative AI & NLP, creating dynamic customer journeys on messaging channels. Our low-code/ no-code CX platform merges Digital Assistant and Intelligent Process Automation, offering personalized, goal-oriented interactions. It goes beyond scripted responses, generating empa...
TITANPush
titanpush.com
INCREASE YOUR SITE ENGAGEMENT AND CONVERSION UP TO 20%! TITANPush is a platform with tools that help brands sell more through their websites and communicate better with their customers. In the app you will find: * HISTORY: Make available on your site the history of products previously visited by eac...
PropFuel
propfuel.com
PropFuel is a SaaS platform helping associations turn broadcast communications into conversations. These conversations capture the Voice of the Member, identify individual needs and streamline one-on-one engagement.
PowerTextor
powertextor.com
Text Messaging Service for Businesses. PowerTextor is an SMS Connector for Microsoft Dynamics 365 and Power Platform. We help businesses develop better relationships with their customers through the power of text message marketing and Microsoft Power Automate.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) is the trusted communications service provider for Enterprises and Mobile Operators worldwide. GMS’ CPaaS solution enables brands to unify multichannel customer communications via a single API and self-service platform. Complementing this is an AI-driven chatbots and CC...
Makerobos
makerobos.com
At Makerobos, we form deep-rooted business relationships, counselling our clients through their AI journey from Strategy & Innovation to Deployment. We're dedicated to growing our clients’ in-house AI capability. We help them transform their unique data and organisational expertise into valuable IP ...
JeffreyAI
jeffreyai.com
JeffreyAI is a smart engagement platform that helps growing companies to accelerate growth by automating sales, marketing, and customer service tasks. Acting as a CRM, JeffreyAI is programmed to save you time, rescue lost revenue, and stimulate sales. Features include: -Out- of- the-box Outlook & GM...
Voxie
voxie.com
Voxie is the conversational AI text marketing leader that helps retail, service, and restaurant passion brands connect with and learn from their customers to drive significantly more revenue. To learn more, visit www.voxie.com.
Routee
routee.net
Routee is a leading cloud communications provider that designs, develops, and distributes advanced Web & API automation solutions. Through its robust platform and scalable API, it helps corporations, retail businesses, and service providers, around the world, to communicate effectively with their ta...
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly allows businesses to easily create and send automated, interactive, and personalized marketing campaigns through WhatsApp at scale. This promotes a 2-way conversation (unlike SMS & e-mail), where prospects and customers can choose their buying journey, increasing engagement alongside conve...
360dialog
360dialog.com
360dialog is an official business solution provider (BSP) of the WhatsApp Business API. The 360dialog WhatsApp API is very lightweight and needs no proprietary documentation, you can use the original documentation WhatsApp is providing. Around the WhatsApp API, 360dialog is providing a lot of enterp...
Bonzo
getbonzo.com
Bonzo is a full-suite marketing automation and CRM option for advisors and small businesses. We put the "Relationship" back into CRM with omni-channel and social media outreach. Text, Video, Call, Email, Social - do it all in Bonzo.
SocialNowa
socialnowa.io
SocialNowa Chatbot is a Messenger Chatbot and Instagram DM Automation Tool. It is one of the best chatbot automation tools available in the market. It has some additional features which are unique to SocialNowa and are not provided by many of its Competitors. Like Unlimited Contact/Subscribers List,...
Dashly
dashly.io
Dashly is a conversational marketing platform. It helps over 700 SaaS and EdTech companies grow conversions and revenue by turning each interaction with clients into a person-to-person conversation. Put it on another level with call scheduling and video calls. With proactive messaging, a chatbot, an...
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai is the world's leading AI sales outreach automation and B2C data prospecting platform. Key Features include: Identify your anonymous website visitors by email, templated sales outreach automation tools, integrations with thousands of business productivity tools, hundreds of million of c...
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
ShopPop
shoppop.com
ShopPop, geniş ölçekte konuşmalar başlatıp otomatikleştirerek Messenger'ı işletmeniz için güçlü bir pazarlama kanalı haline getirir. ShopPop'u işletmenize bağladığınızda hedef kitlenizi büyütecek, tüm konuşmaları tek bir gelen kutusunda yönetecek ve daha fazla satış elde etmek ve daha iyi potansiyel...
Senter
senterhq.com
Senter, günlük uygulamalara bağlanan basit İnceleme Yönetimi ve SMS pazarlama yazılımıdır. Kurulumu kolay, entegrasyonu hızlı ve güçlü SMS pazarlama kampanyaları göndermek kolaydır.
OmniOmni
omniomni.io
WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook ve Çevrimiçi sohbetteki sohbet robotlarıyla İş süreçlerini otomatikleştirin.