SwissTransfer, ücretsiz ve kayıt olmadan tek seferde 50 GB'a kadar veri göndermenize olanak tanır. Transferlerinizi 30 güne kadar saklamanız mümkündür.

Web Sitesi: swisstransfer.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SwissTransfer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.