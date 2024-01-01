Strum Machine

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gerçek enstrümanlardan yapılmış, kişiselleştirilebilir arka parçalar. Herhangi bir şarkı, herhangi bir tuş, herhangi bir hız.

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