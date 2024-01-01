WebCatalog

Strum Machine

Strum Machine

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: strummachine.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Strum Machine çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gerçek enstrümanlardan yapılmış, kişiselleştirilebilir arka parçalar. Herhangi bir şarkı, herhangi bir tuş, herhangi bir hız.

Web Sitesi: strummachine.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Strum Machine ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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