WebCatalog
Squid

Squid

squidit.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Squid çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Veriye Dayalı Etkileyici Pazarlama Markaları ve dijital fenomenleri, yaratıcı ekonomideki en büyük uluslararası oyuncularla sağlam ve entegre bir platform aracılığıyla buluşturuyoruz.

Web Sitesi: squidit.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Squid ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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