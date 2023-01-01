WebCatalog

Soffront

Soffront

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Web Sitesi: soffront.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Soffront çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Soffront, ödüllü bir CRM ve pazarlama platformunun yanı sıra tam olarak yönetilen pazarlama hizmetleri sunar. Soffront, 25 yılı aşkın bir süredir binlerce işletmenin markasını oluşturmasına, daha fazla potansiyel müşteri elde etmesine ve daha fazla satış gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Soffront, müşterilere kendi genişletilmiş ekibi olarak çalışan uzman bir pazarlama ekibine erişim olanağı sağlar. Sunulan yönetilen pazarlama hizmetleri arasında web sitesi tasarımı, SEO, dijital reklamcılık ve sosyal pazarlama hizmetleri yer alır. Soffront platformu tamamen web tabanlıdır, hiçbir şey yüklemeye gerek yoktur ve potansiyel müşteri yönetimi, e-posta ve sosyal pazarlama, itibar yönetimi, satış araştırması ve tahmini, müşteri hizmetleri ve daha fazlasını içerir. Platform, programlamak veya harici BT bilgisine ihtiyaç duymak yerine sürükle ve bırak araçlarıyla yapılandırılabilir.

Web Sitesi: soffront.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Soffront ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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