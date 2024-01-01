WebCatalog

SocketLabs

SocketLabs

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Web Sitesi: socketlabs.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde SocketLabs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olursa olsun, e-postanızın başarısını en üst düzeye çıkaracak teknolojiye, raporlamaya ve destek kaynaklarına sahibiz. Basit, baş ağrısız bir deneyim mi arıyorsunuz? Zengin özelliklere sahip bir giden posta dağıtım çözümü, kullanımı kolay bir kontrol paneli arayüzü ve daha da kolay bir kurulum arasında tam olarak doğru dengeyi yakaladık. Dakikalar içinde kurulabilir ve çalıştırılabilir. Tescilli e-posta sunucusu teknolojimiz, gelişmiş analizlerimiz ve kişiselleştirilmiş müşteri desteğimiz, SocketLab'ların en üst düzey müşteri deneyimini sunmasına yardımcı olan unsurlardır. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz şunları yapmanızı sağlar: - Önemli pazarlama ve işlem e-postalarınızı gelen kutunuza alın - Tüm KPI'larda e-postanızın performansına ilişkin son derece ayrıntılı görsel bilgiler elde edin - Bir sorun ortaya çıkarsa E-posta Dağıtım Uzmanlarımıza erişin - Zamandan tasarruf edin ve verimli ve güvenilir SocketLabs e-posta altyapısını kullanarak para kazanın - E-postayı son derece güvenli ve uyumlu e-posta sistemimizin rahatlığında yakalayın ve saklayın SocketLabs olarak, e-postanın işletmeniz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz, bu nedenle "gelen kutusuna girme bilimini" mükemmelleştiriyoruz bizim tutkumuzdur.

Kategoriler:

Business
E-posta Takip Yazılımı
E-posta Teslim Edilebilirlik Araçları
E-posta Pazarlama Yazılımı
İşlemsel E-posta Yazılımı

Web Sitesi: socketlabs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SocketLabs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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