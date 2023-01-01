Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SnapStore çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Snap'ler, oluşturulması ve kurulumu kolay, kapsayıcıya alınmış yazılım paketleridir. Otomatik olarak güncellenirler ve çalıştırılmaları güvenlidir. Bağımlılıklarını bir araya topladıklarından, tüm büyük Linux sistemlerinde değişiklik yapılmadan çalışırlar.

Web Sitesi: snapcraft.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, SnapStore ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.