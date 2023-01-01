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Sleep Calculator

Sleep Calculator

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Web Sitesi: sleepcalculator.info

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Uyuduğunuz veya uyandığınız zamana göre uyku sürenizi hesaplamanıza olanak tanıyan uyku hesaplayıcı. Ayrıca REM uykusu, derin uyku ve uyku döngüleri hakkında da sonuç verir. Ne kadar uykuya ihtiyacım var? 8 saat uyku yeterli mi? Daha iyi bir uyku rutini için içgörüleri ve ipuçlarını paylaşırken yanıtlara dalalım.

Web Sitesi: sleepcalculator.info

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