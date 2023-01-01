WebCatalog
Simplicity

Simplicity

simplicity.kiwi

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Simplicity çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Düşük ücretler, %100 çevrimiçi, pasif olarak yönetilen endeks fonları. Kâr amacı gütmeyen, kâr ettiğiniz anlamına gelir. Etik KiwiSaver ve KiwiSaver dışı fonlar.

Web Sitesi: simplicity.kiwi

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simplicity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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