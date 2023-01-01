Düşük ücretler, %100 çevrimiçi, pasif olarak yönetilen endeks fonları. Kâr amacı gütmeyen, kâr ettiğiniz anlamına gelir. Etik KiwiSaver ve KiwiSaver dışı fonlar.

Web Sitesi: simplicity.kiwi

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simplicity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.