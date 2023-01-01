WebCatalog
Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Simple Phones çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir müşteriden gelen çağrıyı asla kaçırmayın. Cevapsız aramalarınızı iletin veya yeni bir numara alın, biz de yapay zekayı kullanarak yanıtlayalım.

Web Sitesi: simplephones.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Simple Phones ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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