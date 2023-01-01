WebCatalog
Siliconera

Siliconera

siliconera.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Siliconera, uluslararası video oyunu haberleri, orijinal çeviriler, uygulamalı gösterimler ve başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz röportajlar için başvurulacak sitedir.

Web Sitesi: siliconera.com

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