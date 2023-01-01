WebCatalog
Sighten

Sighten

engine.sighten.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sighten çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Güneş enerjisi satışları için lider yazılım. Sighten, potansiyel müşterileri, güneş enerjisi tasarımlarını ve profesyonel teklifleri dakikalar içinde yönetmek için eksiksiz bir araç setine sahiptir.

Web Sitesi: engine.sighten.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sighten ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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