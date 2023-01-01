WebCatalog
Plasfy

Plasfy

plasfy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plasfy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Plasfy, yalnızca birkaç dakika içinde işletmeniz için profesyonel grafikler ve tasarımlar oluşturmanıza olanak tanıyan, güçlü, hepsi bir arada, kullanımı kolay bir çevrimiçi yazılımdır.

Web Sitesi: plasfy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plasfy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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