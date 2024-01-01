ShoppingGives
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Web Sitesi: shoppinggives.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ShoppingGives çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Connecting Cause with Commerce. Thousands of businesses of all sizes – from DTC retailers to Enterprise brands – use ShoppingGives to launch, scale, and optimize their charitable giving strategies.
Web Sitesi: shoppinggives.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, ShoppingGives ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.