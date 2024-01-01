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Shepherd

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Web Sitesi: shepherd.study

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Be Smart! Cut Your Study Time in Half, Ace Your Exams, Outshine Your Peers. Skip the multiple apps. Shepherd connects you with everything you need to learn better in one place.

Web Sitesi: shepherd.study

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shepherd ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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