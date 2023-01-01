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Shape

Shape

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Web Sitesi: shape.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Shape, sağlıklı yaşam yolculuğunuzun her noktasında size rehberlik edecek kapsayıcı, güvenilir ve güçlendirici tavsiyeler sunan dijital bir fitness, sağlık ve güzellik merkezi ve topluluğudur.

Web Sitesi: shape.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shape ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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