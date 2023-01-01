WebCatalog
Sensible

Sensible

sensible.so

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Bugün, GPT-4 de dahil olmak üzere Yüksek Lisans (LLM) tarafından desteklenen bir belge anlama aracı olan Sensible Instruct'ı piyasaya sürmekten büyük heyecan duyuyoruz. Sensible Instruct ile, daha önce hiç görmediğiniz belgeler de dahil olmak üzere herhangi bir belgeden anında veri çıkarmak için doğal dili kullanırsınız. Özgeçmişler, faturalar, sözleşmeler, akademik araştırmalar, banka ekstreleri, elektrik faturaları ve daha fazlası - Sensible Instruct hepsini ayrıştırabilir.

Web Sitesi: sensible.so

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