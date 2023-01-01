SendOutCards: Somut bir dokunuşla anlar yaratın. Dünyanın kalbinizin vereceği şeye ihtiyacı var. Önerilerinize göre hareket edin ve her gün içten bir kart göndererek nezaketle ulaşın.

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