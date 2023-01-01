Screener
screener.in
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Screener çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: screener.in
Yasal Uyarı: WebCatalog, Screener ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Trade Brains Portal
portal.tradebrains.in
TC2000
webplatform.tc2000.com
StockEdge
web.stockedge.com
WeWave
wewave.app
Stock Analysis
stockanalysis.com
VectorVest
vectorvest.com
Finviz
finviz.com
Ars Technica
arstechnica.com
TYKR
app.tykr.pro
Finscreener
finscreener.org
Stockbit
stockbit.com
MarketSmith
myibd.investors.com