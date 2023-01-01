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İLK VE TEK CANLI DEMO DENEYİM PLATFORMU Saleo, mevcut demo ortamınızı daha fazla fırsat kazandıran, inanılmaz, veri dolu demolara dönüştürür. Saleo, mümkün olan en özgün ve güçlü demo yeteneklerini sunmak için kodsuz yapay zeka modelleme motorumuzu kullanarak prodüksiyon veya demo ortamınızla senkronize çalışır.

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