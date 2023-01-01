WebCatalog
ROUVY

ROUVY

rouvy.com

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ROUVY, en gerçekçi kapalı alan antrenmanı için 1 numaralı tercihinizdir. Artırılmış Gerçeklik ve 3D bisiklet Avatarlarının gücü sayesinde ROUVY, gerçek dünyayı evinize getiriyor. 600'den fazla AR rotası ve kesintisiz etkinlik beslemesi ile kapalı alanda sürüş gerçek bir maceraya dönüşüyor.

Web Sitesi: rouvy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ROUVY ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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