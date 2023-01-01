ROUVY, en gerçekçi kapalı alan antrenmanı için 1 numaralı tercihinizdir. Artırılmış Gerçeklik ve 3D bisiklet Avatarlarının gücü sayesinde ROUVY, gerçek dünyayı evinize getiriyor. 600'den fazla AR rotası ve kesintisiz etkinlik beslemesi ile kapalı alanda sürüş gerçek bir maceraya dönüşüyor.

Web Sitesi: rouvy.com

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