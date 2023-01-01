Artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturun ve paylaşın. USDZ.app ile fotoğraflarınızı doğrudan tarayıcınızda muhteşem 3D Nesne çekimlerine (USDZ dosyaları) dönüştürebilirsiniz. 3D ve AR meraklılarından oluşan topluluğumuza katılın.

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