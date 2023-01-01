WebCatalog
USDZ

USDZ

usdz.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde USDZ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturun ve paylaşın. USDZ.app ile fotoğraflarınızı doğrudan tarayıcınızda muhteşem 3D Nesne çekimlerine (USDZ dosyaları) dönüştürebilirsiniz. 3D ve AR meraklılarından oluşan topluluğumuza katılın.

Web Sitesi: usdz.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, USDZ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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