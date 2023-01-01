WebCatalog
Rezi

Rezi

rezi.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Rezi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Özgeçmişinizi Otomatik Olarak Yazın. AI Özgeçmiş Mermi Yazarı. Rezi, kendi özgeçmişinizi yazma ihtiyacını tamamen ortadan kaldıran yeni nesil bir özgeçmiş oluşturucudur. Metin oluşturma yapay zekasını kullanan Rezi, sizin için mükemmel özgeçmişi yazacaktır.

Web Sitesi: rezi.ai

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