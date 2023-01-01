Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Basit ve güzel mikro anketlerle SaaS kullanıcılarınızdan eyleme geçirilebilir bilgiler toplayın. Refiner, kullanıcılarınızın gerçekte kim olduğunu ve başarılı olmalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

Web Sitesi: refiner.io

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