WebCatalog
Reedsy

Reedsy

reedsy.com

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Reedsy, yazarların en iyi yayıncılık profesyonellerini bulmasına ve onlarla çalışmasına olanak tanır: gelişim editörlerinden kitap kapağı tasarımcılarına, yayıncılara ve çevirmenlere kadar.

Web Sitesi: reedsy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Reedsy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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