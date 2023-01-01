Reedsy, yazarların en iyi yayıncılık profesyonellerini bulmasına ve onlarla çalışmasına olanak tanır: gelişim editörlerinden kitap kapağı tasarımcılarına, yayıncılara ve çevirmenlere kadar.

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